LG Teknik Servis İLETİŞİM

26 Şubat 2017 Pazar günü Barselona‘da yapılan MWC 2017 etkinliğinde yeni amiral gemisi LG G6‘yı tanıtan firma, G serisinin yeni amirali olması beklenen LG G7 ile ilgili ilk bilgiler sızdırıldı. İddialara göre yeni amiral gemisi modelinde Qualcomm Snapdragon 845 işlemcisi kullanılacak.

Qualcomm Snapdragon 845’li LG G7

LG G6 modelinde eski işlemci olan Qualcomm Snapdragon 821 kullanan firma, bu tercih ile birlikte tepki toplamıştı. LG’nin bu tutumu, amiral gemisinin fiyatının uçuk olmaması için alındığı söylendi. Her yılın Şubat ayında yeni bir amiral gemisi modeli üreten LG‘nin 2018 yılında LG G7‘yi tanıtması bekleniyor. LG, yeni amiral gemisi modelinde çok üstün işlemci kullanmayı reddetmeyecek ve Qualcomm ile işbirliği yaparak G7 modelinde Qualcomm Snapdragon 845 işlemcisine yer verecek.

LG G7, 2018 Yılında Tanıtılacak

LG G6‘da kullandığı Qualcomm Snpadragon 821 işlemcisi ile birçok insan tarafından “Galaxy S8 ve Xperia XZ Premium gibi telefonların gerisinde kaldı.” tepkisini toplasa da LG, bu tutumun yanlış olduğunu vurguluyor. 2016 yonga seti ile ürettiği LG G6‘nın diğer akıllı telefonlara oranla daha optimize olduğunu belirtiyor.

Ancak bu iddia birçok akıllı telefon kullanıcısını ikna etmeye yetmiyor ve LG bu tutumu üstünden atmak için ünlü yonga seti üreticisi Qualcomm ile işbirliği yaparak LG, yeni amiral gemisi modelinde Qualcomm Snpadragon 845 işlemcisini kullanmayı ihmal etmeyecek.