LG G7 Tanıtımı Neden Farklı Yapılıyor?

LG firmasının yeni amiral gemisi modelin LG G7 ThinQ tanıtımı yaklaşıyor. Yazımızda LG G7 olarak bahsedeceğimiz yeni amiral gemisiyle ilgili bir rapor çıkarıldı. Yabancı kaynaklar tarafından çıkarılan bu raporda LG G7 tanıtımı ile ne amaçlandığı derleniyor. Yeni amiral gemisi modelin neden MWC veya CES etkinliklerinde tanıtılmadığına değinilen makalede firmaya yarar düşünceler de yer alıyor. Akıllı telefon rekabetinin kızıştığı bu dönemlerde firmaların her bir hareketi onlar için avantaj ya da dezavantaj haline gelebiliyor.

LG G7 Tanıtımı İle Ne Amaçlanıyor?

LG G7 tanıtımı ile ilgili yer alan bilgilerin sızdırılmasıyla CES 2018 veya MWC 2018 etkinliğinde olmayacağı öğrenilmişti. Yeni amiral gemisi modelle ilgili alınan bu kararın somut bir nedeni olduğu düşünülmüştü. Bu düşüncelerinde haklı olan yabancı kaynakların nedeni bulduğu ve paylaştığı görüldü.

1-Satış Politikası

LG G7 ThinQ olarak tanıtılmaya hazırlanan yeni amiral gemisi modelle ilgili olarak ilk istenilen şeyin tanıtım sonrası hızlı satış zinciri oluşturmak olduğu öğrenildi. Firma, MWC 2017 etkinliğinde tanıttığı amiral gemisi model LG G6 ile umduğunu tam yakalayamamıştı. 26 Şubat 2017 tarihinde tanıtılan akıllı telefonun satış politikası 7 Nisan 2017 tarihinde başlamıştı. Ek olarak IFA 2017 etkinliğinde tanıtılan LG V30 ve LG V30+ modelleri 31 Ağustos 2017 tarihinde duyurulmuştu. Bu modeller ise 28 Eylül 2017 tarihinde ABD’de satışa başlamıştı. Ülkemize çok geç giren yeni amirallerin girişi 21 Ocak 2018 tarihinde yapılmıştı. Bu satış stratejisini değiştirmek isteyen firma, Samsung firmasıyla aynı aynda tanıtım fikrini kapatarak akıllı telefonlarının arka planda kalmasını istemiyor. LG G6 modeli tanıtıldığında Galaxy S8 ve Galaxy S8+ modelleri satışlarda çığır açmıştı.

2-Satış Fiyatı

Akıllı telefonların pahalılaşmasıyla birlikte çoğu kullanıcı LG, Samsung veya Apple yerine OnePlus ve Xiaomi gibi markaları tercih etmeye başlıyor. LG firmasının 2017 yılındaki amirali LG G6 ile yakaladığı satış istatistiği bir nebze olsun firmayı rahatlatmıştı. Aynı rahatlamayı LG Q6 modeliyle de gören firma, bu durumu LG V30 ve LG V30+ modellerinde yaşayamadı. Yurtdışında 800-850$ seviyesinde satışa sunulan akıllı telefonların ülkemizdeki satış fiyatı LG V30+ üzerinden 4399 lira idi. Bu yüksek fiyatlar sebebiyle fazla satış yapamayan firma, yeni amirali LG G7 ile birlikte umduğunu yakalamak istiyor. MWC 2018 etkinliğinde Galaxy S9 ve Galaxy S9+ modellerinin fiyatları sırasıyla 720$ ev 840$ olarak gözüküyor. LG firmasının G7 modelinde uyguladığı MLCD+ ekran teknolojisiyle bütçeye sadık olması, akıllı telefonun fiyatını 700$ yaparak Samsung‘un önüne geçebileceğini gösteriyor. Zira Samsung‘un yeni amiralleri Galaxy S9 ve Galaxy S9+, ülkemizde sırasıyla 4599 lira ve 5199 lira fiyat etiketleriyle satılıyor.

3-Farklı Varyantlar Üretilmemeli

Genellikle amiral gemisi modellerde farklı varyantlarla karşımıza çıkmayan LG firması, son zamanlarda bunu hobi haline getirdi. LG G6 amiraliyle başlayan bu macera, LG V30 modelleriyle devam etti ve LG G7 amiral gemisi modelleriyle sürdürülecek gibi görünüyor. LG G7 ve LG G7+ olarak lanse edileceği bilinen yeni amirallerin bir de ekran tarafında varyantları olacak. Düşük bütçe ile iyi bir amiral gemisi sunmak isteyen firma, LG G7 modelinin hem MLCD+ ekran hem de OLED ekranlı modelini satışa sunacak. Firmanın LG V30 ve LG V30+ modellerini çıkarması, ABD operatörlerinde karışıklığa neden olmuştu. Hem satış tarafında farklı rakamlarla karşımıza çıkan modellerin ne kadar piyasada tutup tutmayacağı ise bilinmiyor. LG V30 modeli AT&T operatöründe 749$ fiyatı ile satıldı. Aynı akıllı telefon Verizon operatöründe ise 840$ fiyat etiketine sahipti. Satış politikasını altüst eden bu varyantların LG G7 ve LG G7+ olması ile MLCD+ ve OLED ekranlı varyantlarının da olması eklenince ortaya karışık bir durumun çıkacağı düşünülüyor. Umarız ki LG firması, bu seriye LG G7s gibi model çıkarmayı düşünmez.

Firma, yeni amiral gemisi LG G7 ThinQ ve LG G7+ ThinQ modellerini 2 Mayıs 2018 tarihinde saat 09:30’da New York kentinde tanıtacak. Akıllı telefonlar 6.0 inç büyüklüğünde hem MLCD+ hem de OLED ekranlı varyantlarla gelecek. Yongası Snapdragon 845 olan modellerin RAM ve depolama tarafında sırasıyla 4/64 GB ve 6/128 GB kapasiteleri olacak. Bataryaları 3000 mAh gelen modellerde Android 8.0 Oreo işletim sistemi yer alacak. Çift arka kamera ile gelen akıllı telefonların 16+16 MP çözünürlük desteği sunacak ve ana kameraları f1.5 diyafram açıklığı ile düşük ışıkta yüksek performans sağlayacak. Akıllı telefonların ThinQ olması sebebiyle kameralarında AI yazılımı yer alacak.