LG G7 ThinQ Android 10 Güncellemesi Başladı!

By
Ahmet Dizdar
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Piyasaya çıkışının ardından tasarım ve performans anlamında oldukça beğeni kazanan akıllı telefon modeli LG G7 ThinQ Android 10 güncellemesine kavuşuyor. Akıllı telefonun güncellemesine Güney Kore üzerinden start verildi.

LG G7 ThinQ Android 10 Q Güncellemesi

Yeni dağıtılan güncellemeyle birlikte LG G7 kullanıcıları yeni işletim sistemine sahip oluyor. Güney Kore üzerinde başlayan güncelleme dağıtımı şimdiden Amerika bölgesinde T-Mobile modellerine dağıtılmaya başlandı. Dağıtılan yeni güncelleme, belirlenen akıllı telefon modellerine OTA yolu üzeriyle dağıtılıyor. Böylelikle güncelleme sonrası akıllı telefonlar Android 10 işletim sistemine yükseltiliyor ve V30d versiyonuna sahip oluyor. Telefon modellerinin Android Güvenlik Yaması ise 1 Nisan 2020 olarak güncelleniyor.

  • Android sürümü: 10.0 Q
  • Yazılım Sürümü: LMG710N30d
  • Kernel Sürüm: 4.9.112
  • Yapım Numarası: PQK1.181105.001
  • Güvenlik Yaması: 01.04.2020
  • Ana Bant Sürümü: MPSS.AT.4.0.c2. 9-00061-SDM845_GEN_PACK-1
  • Dosya Boyutu:1.5 GB (OTA)
  • KDZ Dosyası: (eklenecek)

LG G7 ThinQ Güncellemesi Nasıl Yapılır?

Yapılan yeni güncelleme OTA üzerinden sunuldu. Bu yöntemle güncelleme yapmak için telefonda Ayarlar > Genel > Telefon Hakkında > Güncelleme Merkezi > Yazılım Güncelleştirmesi adımlarını takip edin.

Bu işlemle güncellemeye kavuşamayanlar, bilgisayar üzerinden LG Bridge programıyla deneyebilirsiniz. Bu program ile hem güncelleme hem de yedekleme yapabilirsiniz. Programla ilgili tüm bilgiler için buraya tıklayın.

İki aşamada da güncellemeyi yapamayanlar, son olarak manuel yükleme programı olan LG UP ile kendileri güncellemeyi yapabilir. Bu programla verilen güncellemenin KDZ dosyası kullanılarak akıllı telefonunuza yükleyebilirsiniz. Programa ait tüm dosyalar ve bilgiler için buraya tıklayın.

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Güncellemeyi yapmadan önce;

  1. Güncellemeyi Wi-Fi ağı ile yapmaya özen gösterin. Telefonda Mobil Veri ile yapılan güncellemeler, paket aşımına neden olup faturaya yansıyabilir.
  2. Telefonunuzu güncellemeden önce şarj seviyesinin en az %50 olmasına gösterin.
  3. Güncellemeyi yaptıktan sonra stabil bir kullanım için hard reset atınız. Bu yöntem ile ilgili bilgi almak için buraya tıklayın.

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2 YORUMLAR

    • LG firmasının takvimine göre Q3 yani 3.çeyrekte başlaması planlanan güncelleme Q2 yani 2.çeyrek ortası başladı. Dolayısıyla tahminlerimize göre Ağustos sonuna kadar tüm modellere dağıtım gerçekleştirilmiş olur.

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