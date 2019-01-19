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LG G7 ThinQ Android 9.0 Pie Güncellemesi Güney Kore’de Başladı

By Ahmet Dizdar
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LG firması, 2018 yılında tanıttığı G serisi amiral gemisi LG G7 ThinQ için güncelleme çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Firmanın yapmış olduğu yeni takvimle birlikte amiral gemisinin ne zaman Android 9.0 Pie alacağını sizlere iletmiştik. Yeni haberle birlikte LG G7 ThinQ Android 9.0 Pie güncellemesi Güney Kore‘de resmen başladı.

LG G7 ThinQ Android 9.0 Pie Güncellemesi

Güney Kore’de başlayan yeni yazılım dağıtımıyla birlikte LG G7 ThinQ Android 9.0 Pie süreci resmen başlamış oldu. Daha öncesinde sadece Güney Kore modelleri için Beta güncellemelerini sunan firma bunu 2 kez akıllı telefon modeline sağlamıştı. Yeni işletim sistemiyle birçok özellik beraberinde verilmiş oldu. İlk çeyrekte tüm LG G7 ThinQ modellerine dağıtmayı planlayan LG, yeni yazılımı V20c versiyonu ve yeni Android Güvenlik Yamasıyla dağıttı.

  • Android sürümü: 9.0 Pie
  • Yazılım Sürümü: LMG710N20c
  • Kernel Sürüm: 4.4.78
  • Yapım Numarası: OPR1.170623.026
  • Güvenlik Yaması: 01.01.2019
  • Ana Bant Sürümü: MPSS.AT.2.5.c1-2-00034-8998_GEN_PACK-1
  • Dosya Boyutu:
  • KDZ Dosyası: 
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LG G7 ThinQ Güney Kore modellerine verilen Android 9.0 Pie güncellemesinin detayları. Kaynak: XDA Forum

Android 9.0 Pie Güncellemesiyle Gelen Yenilikler

  1. Akıllı telefonda bulunan NFC özelliği kullanılarak LG Pay ödeme sistemi aktifleştirildi.
  2. Performans ve iyileştirmeye optimize yapılarak daha hızlı arayüz ve işlem yapma sağlandı.
  3. GCam içindeki gece çekim hataları giderildi.
  4. Kamera formatı, Full Vision ekran olarak optimize edilerek 19:9 formatına dönüştürüldü.
  5. Android Güvenlik Yaması an itibarıyla 1 Ocak 2019 tarihine güncellendi.
  6. Aynı anda iki farklı sohbet uygulamasını çalıştırma özelliği sağlandı.
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Android 9.0 Pie Güncellemesi Nasıl Yapılır?

Yeni güncellemeye yapmak isteyen LG G7 ThinQ LMG710N kullanıcıları, telefonlarının Ayarlar > Genel > Telefon Hakkında > Güncelleme Merkezi > Yazılım Güncellemesi adımlarını takip ederek OTA yöntemini kullanıp güncellemeyi yapabilir.

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Bu işlemle henüz güncelleme alamayanlar, bilgisayar yoluyla LG Bridge programını kullanıp güncellemeyi indirip yükleyebilir. LG’nin sağlamış olduğu bu programla ilgili tüm bilgiler için buraya tıklayın.

Güncellemeyi yapmadan önce;

  1. Mutlaka wi-fi modunda iken güncellemeyi yapın. Telefonda Mobil Veri ile yapılan güncellemeler paket aşımına sebep olup faturaya ek ücretler yansıyabilir.
  2. Telefonun şarj seviyesine dikkat edin. En az %50 şarj seviyesinde güncellemeleri gerçekleştirin.
  3. Telefonunuzu güncelledikten sonra hard reset atmanızı öneririz. Bu yöntem ile ilgili bilgi almak için buraya tıklayın.
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