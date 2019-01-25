LG G7 ThinQ Android 9 Pie güncellemesi 18 Ocak tarihinde Güney Kore’de dağıtılmaya başladı. ”LG G7 ThinQ Android 9.0 Pie Güncellemesi Güney Kore’de Başladı” başlıklı haberimizden detaylara ulaşabilirsiniz.

Android 9 Pie güncellemesi LG G7 yeni özellikler kazandı. Bu yeni özelliklerin en başında yeni bir Android OS yükseltmesi geliyor. Android® Güvenlik Yama Seviyesi: 1 Ocak 2019 olarak güncelleniyor.

LG G7 ThinQ Android 9 Pie İle Gelen Yenilikler

• Android Pie OS Yükseltme

• Erişilebilirliği arttırmak için Talkback sesli istem iyileştirildi.

• Takvim uygulamasının aylık ekranına bir datelin eklendi.

• LG klavyeye akıllı araç işlevi eklenmiştir, böylece bir bakışta çeşitli giriş araçları görülebilir.

• Mesaj iletişim kutusu açıkken bir mesaj alırken titreşim gücü artar.

• Kamera titrerken bile titremesi için geliştirilmiş netlik. Giriş ekranındaki klasör simgesine art arda dokunulduğunda, klasör açma ve kapama animasyonu gecikmeleri artar.

• Q Voice, çevre gürültülü olduğunda ses tanıma hızı artırıldı.

• Smart Doktor> Uygulama ve Uyarılar> Yönet ve Erişim Haklarını Yönet’ seçeneğinde ‘Devre Dışı Bırak‘ etkinleştirildiğinde Smart Doctor uygulamasının yürütülememesi hatası düzeltildi.

• Bazı video dosyalarındaki ses hataları iyileştirildi.

• Uzun süreli yüksek performanslı oyunların ardından cep telefonunu yavaşlatma yeteneği geliştirildi. Seven Knights oyunuyla daha iyi uyumluluk, enerji çubuğunun görüntüsünü iyileştirir.

• Oynatma sırasında görüntü kesmelerini iyileştirmek için Netflix uygulamalarıyla daha iyi uyumluluk.

• USB C tipi kablo bağlandığında şarj hızı geçici olarak yavaşlar. Freedy kablosuz şarj cihazıyla daha iyi uyumluluk.

• Tucson araçlarıyla geliştirilmiş Bluetooth ses uyumluluğu.

• Çevre birimlerini bağlarken Wi-Fi dongle’leriyle daha iyi uyumluluk. LG U+ TV alıcı kutuları ile geliştirilmiş uyumluluk.

• U+ cep ışınlarıyla daha iyi uyumluluk.

• Bir Bluetooth ses cihazını tüm frekansları ekolayzerde minimum ses seviyesine ayarlayarak bağlarken, medya ses seviyesinin ayarlanamaması hatası düzeltildi. Silinen dosyalar, USB aygıtı bilgisayara bağlandığında telefondan silinemez.

• Gigabit multipath simgesi eklendi.

LG G7 ThinQ Android Yazılımını İndirin Firmware

IMEI: 356866090xxxxx

Model: LMG710N

Ek: A1SKBL

Alıcı: 1SK

Yazılım Sürümü: G710NP20C_00

OS Sürümü: P

Dosya Adı: G710NP20c_00_SKT_KR_OP_0107.kdz KDZ

http://pkg02.lgu.gdms.lge.com/dn/downloader.dev?fileKeyFFEE

Yazılım Sürümü: G710NP11D_00

OS Sürümü: O

Dosya Adı: G710NP11d_00_SKT_KR_OP_1115.kdz KDZ

http://pkg02.lgu.gdms.lge.com/dn/downloader.dev?fileKdF