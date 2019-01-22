LG G7 ThinQ için resmi kararlı Android 9.0 Pie güncellemesini başlattı. Akıllı telefonlardaki en popüler isimlerden biri olduğunu biliyoruz. LG Akıllı telefonlarına daima özen gösterir ve düzenli bir şekilde güncellemelerini yayınlar. LG G7 ThinQ için Android 9.0 Pie güncellemesini yükleyerek yeni işletim sistemiyle telefonunuzu daha yeniliklerle dolu ve hızlı kullanabilirsiniz. LG G7 Thinq Android 9 Pie güncellemesi ilk olarak G.Kore’de yayımlandı.

LG G7 ThinQ Android 9 Pie yazılım güncellemesini, manuel olarak akıllı telefonumuza nasıl yükleyeceğimizi detaylı bir şekilde anlatacağınız. Bu yükleme işlemi sadece Güney Kore versiyonu LG G7 ThinQ İçin geçerlidir. Yakın zamanda LG G7 Türkiye ve Avrupa cihazları içinde yükleme rehberi hazırlayacağız.

Android 9 Pie Nasıl Yüklenir ?

Güncelleme, OTA (Over – The-Air) üzerinden gerçekleştiriliyor, bu nedenle tüm kullanıcılar güncellemeyi aynı anda kullanma fırsatı bulamıyor. Güney Kore bölgesindeyseniz, El ile kontrol ederek Ayar> Genel> Telefon hakkında> Güncelleme Merkezi> Sistem Güncelleme> Güncelleme için kontrol et öğesine dokunun.

LG G7 ThinQ için kararlı Android 9.0 Pie güncellemesinin Şubat ayı veya Mart ayında tüm uluslararası versiyonunun yayımlanmasını bekliyoruz. Bu en son güncelleme, AI Destekli Gelişmiş Pil, Notch Desteği, Geliştirilmiş Uyarlanabilir Parlaklık, Yeni Hızlı Ayarlar Kullanıcı Arabirimi tasarımı, Yeniden tasarlanmış ses kaydırıcı ve çok daha fazlası yeni özellik ve özelleştirmeyle birlikte geliyor.

En önemli değişiklik, Son uygulamalar değiştirici ve yeni bir hareket navigasyon sistemiyle beraber geldi.

Güney Kore için Android Pie güncelleme programı şu şekilde açıklandı;

2019 Birinci çeyrek: LG G7 ThinQ , LG V35 ThinQ

2019 İkinci çeyrek: LG V40 ThinQ, LG V30, LG V30S

2019 Üçüncü çeyrek: LG G6, LG V20, LG Q8 (2018)

2019 Dördüncü çeyrek: LG Q9, LG X5 (2018)

LG G7 ThinQ Android Pie güncellemesi yaklaşık 1.35GB boyutunda ve aşağıdaki değişiklikleri getiriyor.

Android Pie sistem güncellemesi,

Ana ekran tuşuna kaydırma hareketleri eklendi,

Ses tuşuna basıldığında, medya ses düzeyi ayarlama seçeneği eklendi,

Ekran görüntüsü için önleme seçeneği eklendi,

Hangi uygulamaların arkaplanda, çalıştığını görmek için batarya tasarrufu modu eklendi,

Güvenliği artırmak için kilit simgesi ekran ayarı eklendi,

Kolay görünüm moduna, gün batımı ve gün doğumu seçeneği eklendi,

Uygulamalar çin klasör erişimi ve Wi-Fi kontrol izinlerini yönetme seçeneği eklendi,

Kameraya, Magic Photo seçeneği eklendi,

İkili uygulama fonksiyonu eklendi,

LG Türkiye, güncelleme ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı ancak, Türkiye’deki LG G7 ThinQ kullanıcılarının da yakında güncellemeyi alacağı tahmin ediliyor.

Stok ROM’u Kurmadan Önce Bilmeniz Gerekenler

Bu Firmware dosyası sadece LG G7 ThinQ içindir.

dosyası sadece içindir. İstenmeyen kapanmaları önlemek için cihazınızın pilinin yüzde ellinin üzerinde olması gerekir.

Cihazınızın tam yedeklemesini alın.

LG G7 ThinQ Android 9.0 Pie KDZ Firmware

1-) LG G7 ThinQ için son LGUP Aracı , İndir

2-) LG G7 ThinQ KDZ Dosyasını , indirebilirsiniz. İndir – İndir