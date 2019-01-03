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LG G7 ThinQ Android Pie Beta 2 Güncellemesi Dağıtıldı!

By Ahmet Dizdar
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LG firmasının LG G7 Güney Kore modelleri için yayımlamış olduğu Android Pie Beta güncellemesinin 2.aşaması da yayımlandı. LG G7 ThinQ Android Pie Beta 2 güncellemesi V18m versiyonu ile verildi. Yeni verilen Beta 2 güncellemesiyle eksiklikler giderildi ve yeni özellikler eklendi.

LG G7 ThinQ Android Pie Beta 2 Güncellemesi

LG G7 ThinQ Android Pie Beta 2 güncellemesiyle birlikte Güney Kore modellerine V18m versiyonu verildi. Bu güncelleme LMG710N modeli için sağlandı ve 201.53 MB boyutuyla OTA üzerinden verildi.

LG G7 Güney Kore modellerine verilen Android Pie Beta 2 güncellemesinin detayları.
Kaynak: XDA Forum
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Güncellemeyle Gelen Yenilikler

  1. Sanal tuşlar gizlenerek iPhone X modelinde olan sanal tuş modları getirildi. Sağdan, soldan ve ortadan kaydırma hareketleriyle geçiş modları eklendi.
  2. Güç tasarruf modu yenilendi. Otomatik güç tasarruf modu eklendi.
  3. İnternet ve şebeke bağlantıları için özel DNS ayarları eklendi.
  4. Screenshot alındığında sağ alt köşeye önizleme modu eklendi.
  5. Ses kaydedilirken ses seviyesini ayarlama özelliği getirildi.
  6. Güvenlik iyileştirmesiyle birlikte kilit simgesi ekran ayarı eklendi.
  7. Biyometri güvenliğini durdurmak için kilit tuşuna basılı tutma modu eklendi.
LG G7 ThinQ Android Pie Beta 2 güncellemesiyle ilgili gelen yenilikler.
Kaynak: XDA Forum

Beta 2 güncellemesinden başka güncelleme verip vermeyeceği bilinmeyen LG firmasının LG G7 Güney Kore modelleri için açık kaynak kodları yayımladığı haberini yapmıştık. Analizlere göre LG G7 LMG710N modeli için Android 9.0 Pie güncellemesinde sona yaklaşılıyor. Detaylı haberleri edindiğimizde sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

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Ahmet Dizdar
LG akıllı telefonları üzerine yazılım güncelleme, root-rom rehberleri ve teknik servis bilgini.

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