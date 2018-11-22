LG firmasının yeni yayınlamış olduğu güncellemeyle birlikte LG G7 ThinQ Android Pie Beta testi başladı. Bu başlangıç, amiral gemisi akıllı telefonun Güney Kore modellerine sunuldu. Sunulan güncellemeyle birlikte yenilikler de beraberinde geldi.

LG G7 ThinQ Android Pie Beta Yenilikleri

Bu yeni güncellemeyle birlikte LG G7 ThinQ Android Pie Beta dolu dolu yeniliklerle sunuldu. Sunulan Beta güncellemesi, henüz sadece amiral gemisi akıllı telefonun Güney Kore modellerine sunuldu. Firmanın OTA üzerinden sağlamış olduğu bu güncelleme detaylarında yazılım sürümünün V18c versiyonu ile sunulduğu görülüyor.

Güncellemeyle Gelen Yenilikler

LG G7 ThinQ arayüzüne yeni bir Ana Ekran teması eklendi. Bu temayla birlikte anasayfa düğmesi eklenmiş oldu. Anasayfa düğmesi ile birlikte uygulamalar arasında geçiş yapabilmek için yukarı ve aşağı hareketleri yaparak hızlı ve kolay geçiş imkanı sunuluyor. Herhangi bir açık uygulamadan çıkmak için düğmeye basmak yeterli oluyor.

arayüzüne yeni bir teması eklendi. Bu temayla birlikte düğmesi eklenmiş oldu. Anasayfa düğmesi ile birlikte uygulamalar arasında geçiş yapabilmek için ve hareketleri yaparak hızlı ve kolay geçiş imkanı sunuluyor. Herhangi bir açık uygulamadan çıkmak için yeterli oluyor. Yeni pil tasarruf modu eklendi. Bu mod ile birlikte kullanıcı, kendi isteğiyle arkaplanda hangi uygulamanın çalışıp çalışmayacağını ayarlayabilecek.

eklendi. Bu mod ile birlikte kullanıcı, kendi isteğiyle hangi uygulamanın çalışıp çalışmayacağını ayarlayabilecek. Özel DNS ayarları eklendi. İnternet tarafında Wi-Fi ağı üzerinde ve klasör erişimleri üzerinde kontrol izinleri güncellendi ve özelleştirildi.

ayarları eklendi. İnternet tarafında ağı üzerinde ve üzerinde kontrol izinleri güncellendi ve özelleştirildi. Otomatik parlaklık ayarı yapıldığında tercih ettiğiniz parlaklık aktifleşecek ve telefon tarafından algılanacak.

aktifleşecek ve telefon tarafından algılanacak. Görüntüleme modunda gün batımından gün doğuşuna kadar çeşitli ayarlar eklendi.

çeşitli ayarlar eklendi. Ses açma tuşuna ayar eklenerek medya sesi ayarı geliştirildi.

geliştirildi. Ek kilitleme için simge eklenerek güvenlik artırıldı.

eklenerek güvenlik artırıldı. Smart Lock özelliğini kullanmak için güç tuşuna ekleme yapıldı. Bu özellik için güç tuşuna basılı tutmak yeterli olacak.

ekleme yapıldı. Bu özellik için güç tuşuna yeterli olacak. Ekran görüntüsü yakalamak için hızlı ve kolay erişim olarak küçük bir pencere eklentisi konuldu.

Herhangi bir yazı içerisinde seçilmek istenen metin için özel bir büyüteç sistemi konuldu. Bu metinler büyütülerek daha iyi kopyalanabilecek ve çevirileri kolay yapılabilecek.

LG G7 ThinQ Android Pie Beta güncellemesiyle gelen özelliklerin listesi yer alıyor.

Kaynak: My LG Cell Phones



LG G7 ThinQ Android Pie Beta güncellemesiyle gelen özelliklerin listesi yer alıyor.

Kaynak: My LG Cell Phones

Yeni Beta güncellemesinin testleri bittikten sonra LG G7 ThinQ modeli için kısa süre resmi Android 9.0 Pie güncellemesi başlayacak.