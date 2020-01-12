LG G7 ThinQ Android Q Mart Ayında Başlayabilir!

Güney Koreli firmanın yapmış olduğu sistem güncellemelerinden Android Q ile ilgili gelişmeler paylaşılmaya devam ediliyor. Şu an için LG V50 ThinQ ve LG G8 ThinQ modelleri için Android Q güncellemesini sunan firmanın 2020 yılı güncelleme politikası hızlı geçebilir. Paylaşılan bilgilere göre LG G7 ThinQ Android Q güncellemesinin başlangıç tarihi belli oldu.

LG G7 ThinQ Android Q Tarihi Belli Oldu Mu?

Şu an için sadece LG V50 ThinQ ve LG G8 ThinQ modelleri için Android 10 çalışmalarını sürdüren firmanın LG G7 ThinQ ile ilgili güncelleme politikası gündem oldu. Şu an için Android 9.0 Pie işletim sistemine sahip olan LG G7 ThinQ akıllı telefon modelinin 2020 yılının Mart ayında Android 10 güncellemesi alacağı bilgileri paylaşılıyor.

Firmanın Hindistan kolu LG India, kendi resmi Twitter hesabından bir paylaşım yaptı. Yapılan paylaşımda “2020 yılının ilk çeyreğinde G7 için yeni bir güncelleme yayınlamayı planlıyoruz.” açıklamalarında bulundu. Bununla ilgili olarak çeşitli forumlarda akıllı telefon modeli için Android Q güncellemesinin en geç Mart ayında geleceği söylentileri dolaşmaya başladı.

Firmanın Güney Kore resmi hesabından yapılan 2020 güncelleme politikası takviminde ise LG G7 ThinQ için böyle bir güncelleme bilgisi bulunmuyor. Takvimde akıllı telefon modeli için güvenlik güncellemesi verileceğini belirten bilgiler yer alıyor.

Takvimde yer alan akıllı telefonlar; LG V50 ThinQ, LG V50S ThinQ, LG V30 ThinQ ve LG G7 ThinQ modelleri oluyor. Bu modellerden LG V50 ThinQ modeli için Android Q planlanıyor. Diğer modeller için ise şu an güvenlik güncellemesi aşamasında olduğu görülüyor. İlerleyen günlerde güncellemeyle ilgili bilginin netleşmesini bekleyeceğiz.