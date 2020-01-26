LG G7 ThinQ Aralık Güncellemesi Güney Kore’de Başladı

Güney Kore modellerine verilen yeni güncellemede birkaç özellik geldi. Bu özelliklerin yanı sıra bazı sorunlara da çözüm getirildi. Bu güncellemeyle birlikte Android Güvenlik Yaması da güncellendi. Yeni güncellemeyle LG G7 ThinQ Aralık güncellemesi dağıtımı başladı.

LG G7 ThinQ Aralık Ayı Güncellemesi

LG G7 Güney Kore modelleri, dağıtılan güncelleme ile birlikte 1 Aralık 2019 tarihli Android Güvenlik Yaması aldı. Klasik olarak dağıtılan bu yamanın yanı sıra birkaç özellik ve soruna çözüm almış oldu.

Android sürümü: 9.0 Pie

Yazılım Sürümü: LMG710N20k

Kernel Sürüm: 4.4.78

4.4.78 Yapım Numarası: OPR1.170623.026

Güvenlik Yaması : 01.12.2019

: 01.12.2019 Ana Bant Sürümü: MPSS.AT.2.5.c1-2-00034-8998_GEN_PACK-1

MPSS.AT.2.5.c1-2-00034-8998_GEN_PACK-1 Dosya Boyutu : 477.6 MB

: 477.6 MB KDZ Dosyası: G710N20k_00_SKT_KR_OP_1115.kdz (SKT model) G710N20k_00_LGU_KR_OP_1115.kdz (LGU model)



LG G7 ThinQ Güvenlik Güncellemesi Nasıl Yapılır?

Yeni güncellemeyi yapmak isteyen kullanıcılar Ayarlar > Genel > Telefon Hakkında > Güncelleme Merkezi > Yazılım Güncellemesi adımlarını takip ederek OTA yöntemini kullanabilir.

Bu güncellemeye OTA ile ulaşamayanlar bilgisayardan yardım alarak LG Bridge ile güncelleme yapabilir. Programla ilgili tüm detaylar için buraya tıklayın.

Her iki yöntemle de güncellemeyi alamayan kullanıcılar, son olarak yine LG firmasının sağlamış olduğu ve manuel yükleme programı olarak nitelendirilen LG UP yardıma koşuyor. Bu program sayesinde güncellemenin KDZ dosyası indirilip akıllı telefona kolaylıkla yüklenebiliyor. LG UP ile ilgili tüm bilgiler için buraya tıklayın.

Güncellemeyi yapmadan önce;