LG G7 ThinQ Avrupa Android Pie Güncellemesi Başladı!

LG G7 ThinQ Avrupa Android Pie güncellemesi Avrupa’nın birçok ülkesinde dağıtılmaya başlandı. Belirtilen akıllı telefona dağıtılan güncellemeyle birlikte Avrupa kullanıcıları yeni işletim sistemine kavuşmuş oldu.
LG G7 ThinQ Avrupa Android Pie Güncellemesi
LG G7 Avrupa modeli için sağlanan yeni güncellemeyle birlikte Android 9.0 işletim sistemi kullanıcılara sunuldu. Model numarası LMG710EM olarak geçen akıllı telefon için sunulan güncellemenin versiyonu ise V20b olarak geliyor.
- Android sürümü: 9.0 Pie
- Yazılım Sürümü: LMG710EM20b
- Kernel Sürüm: 4.9.112
- Yapım Numarası: PQK1.181105.001
- Güvenlik Yaması: 01.05.2019
- Ana Bant Sürümü: MPSS.AT.4.0.c2. 9-00061-SDM845_GEN_PACK-1
- Dosya Boyutu: 1.4 GB (OTA)
- KDZ Dosyası: G710EM20b_00_OPEN_EU_OP_0508.kdz
LG G7 ThinQ Android 9.0 Pie Güncellemesi Nasıl Yapılır?
Yapılan yeni güncelleme OTA üzerinden sunuldu. Bu yöntemle güncelleme yapmak için telefonda Ayarlar > Genel > Telefon Hakkında > Güncelleme Merkezi > Yazılım Güncelleştirmesi adımlarını takip edin.
Bu işlemle güncellemeye kavuşamayanlar, bilgisayar üzerinden LG Bridgeprogramıyla deneyebilirsiniz. Bu program ile hem güncelleme hem de yedekleme yapabilirsiniz. Programla ilgili tüm bilgiler için buraya tıklayın.
İki aşamada da güncelleyemeyenler, son olarak manuel yükleme programı olan LG UP ile kendileri güncellemeyi yapabilir. Bu programla verilen güncellemenin KDZ dosyası kullanılarak akıllı telefonunuza yükleyebilirsiniz. Programa ait tüm dosyalar ve bilgiler için buraya tıklayın.
Güncellemeyi yapmadan önce;
- Güncellemeyi Wi-Fi ağı ile yapmaya özen gösterin. Telefonda Mobil Veri ile yapılan güncellemeler, paket aşımına neden olup faturaya yansıyabilir.
- Telefonunuzu güncellemeden önce şarj seviyesinin en az %50 olmasına gösterin.
- Güncellemeyi yaptıktan sonra stabil bir kullanım için hard reset atınız. Bu yöntem ile ilgili bilgi almak için buraya tıklayın.
NOT = LG G7 ThinQ Avrupa modelleri için dağıtılmış yeni güncellemeyi LG G7 ThinQ Türkiye kullanıcıları, dağıtılan güncellemenin KDZ dosyasını kullanarak kendi akıllı telefonlarına yükleyebilirler.
selam yüklerken böyle hata alıyorum cözümünü bilen varmı error.checkcrossDL Fail.phone.lm-G710EM.KZD
Lg guncellemelerini takip edebileceğimiz bir site yokmu dur samsung sammobile gibi mesala
Vardı ama kaldırıldı
türkiye Europe version değil mi? kardeşim bu nasıl iş, bari bu ay versinler artık türkiye için de.
Android sürümü değişecek hala biz önceki sürümü bekliyoruz ayrıca launcher da neredeyse hiç değişiklik yok !!
Yüksek ihtimal LG G7 ThinQ Türkiye modellerine de yakında güncellemeyi verirler. Geldiğinde ilk buradan paylaşmış oluruz.
Kardeş bu kdz dosyada sıkıntımı var inmiyor bi türlü bi bakarmısın linke dün gece uğraştım yarıya gelio sonra iptal oluyo bugün indi ama 1.4 olması gerekirken 2.5 gbyta çıktı hala inio bi anormallikmi var acaba başka link yokmu
OTA yani telefona gelen 1.4 GB boyutundadır. KDZ dosyaları biraz daha yüksek kapasiteye sahip olabiliyor çünkü telefonun işletim sistemi sıfırdan yükleniyor. Link yenilenmiştir.
Almanya ya dün geldi
G6 da avrupa kdz kurunca volte gidiyordu öyle bi sorun varmı ?
Var ise yapmanın bi mantığı yok.
Turkiye ye ne zaman verilecek bıktık beklemekten!!!