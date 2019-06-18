LG G7 ThinQ Avrupa Android Pie Güncellemesi Başladı!

LG G7 ThinQ Avrupa Android Pie güncellemesi Avrupa’nın birçok ülkesinde dağıtılmaya başlandı. Belirtilen akıllı telefona dağıtılan güncellemeyle birlikte Avrupa kullanıcıları yeni işletim sistemine kavuşmuş oldu.

LG G7 ThinQ Avrupa Android Pie Güncellemesi

LG G7 Avrupa modeli için sağlanan yeni güncellemeyle birlikte Android 9.0 işletim sistemi kullanıcılara sunuldu. Model numarası LMG710EM olarak geçen akıllı telefon için sunulan güncellemenin versiyonu ise V20b olarak geliyor.

Android sürümü: 9.0 Pie

Yazılım Sürümü: LMG710EM20b

Kernel Sürüm: 4.9.112

4.9.112 Yapım Numarası: PQK1.181105.001

Güvenlik Yaması : 01.05.2019

: 01.05.2019 Ana Bant Sürümü: MPSS.AT.4.0.c2. 9-00061-SDM845_GEN_PACK-1

MPSS.AT.4.0.c2. 9-00061-SDM845_GEN_PACK-1 Dosya Boyutu : 1.4 GB (OTA)

: 1.4 GB (OTA) KDZ Dosyası: G710EM20b_00_OPEN_EU_OP_0508.kdz

LG G7 ThinQ Android 9.0 Pie Güncellemesi Nasıl Yapılır?

Yapılan yeni güncelleme OTA üzerinden sunuldu. Bu yöntemle güncelleme yapmak için telefonda Ayarlar > Genel > Telefon Hakkında > Güncelleme Merkezi > Yazılım Güncelleştirmesi adımlarını takip edin.

Bu işlemle güncellemeye kavuşamayanlar, bilgisayar üzerinden LG Bridgeprogramıyla deneyebilirsiniz. Bu program ile hem güncelleme hem de yedekleme yapabilirsiniz. Programla ilgili tüm bilgiler için buraya tıklayın.

İki aşamada da güncelleyemeyenler, son olarak manuel yükleme programı olan LG UP ile kendileri güncellemeyi yapabilir. Bu programla verilen güncellemenin KDZ dosyası kullanılarak akıllı telefonunuza yükleyebilirsiniz. Programa ait tüm dosyalar ve bilgiler için buraya tıklayın.

Güncellemeyi yapmadan önce;

Güncellemeyi Wi-Fi ağı ile yapmaya özen gösterin. Telefonda Mobil Veri ile yapılan güncellemeler, paket aşımına neden olup faturaya yansıyabilir. Telefonunuzu güncellemeden önce şarj seviyesinin en az %50 olmasına gösterin. Güncellemeyi yaptıktan sonra stabil bir kullanım için hard reset atınız. Bu yöntem ile ilgili bilgi almak için buraya tıklayın.

NOT = LG G7 ThinQ Avrupa modelleri için dağıtılmış yeni güncellemeyi LG G7 ThinQ Türkiye kullanıcıları, dağıtılan güncellemenin KDZ dosyasını kullanarak kendi akıllı telefonlarına yükleyebilirler.