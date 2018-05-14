LG G7 ThinQ Batarya Test Sonuçları Açıklandı

Firmanın yeni amiral gemisi LG G7 ThinQ ile ilgili bilgiler paylaşılmaya devam ediyor. 2 Mayıs 2018 tarihinde tanıtılan akıllı telefon ile ilgili yeni bir testin sonucu açıklandı. LG G7 ThinQ batarya test sonuçlarının yer aldığı testte birkaç akıllı telefonla birlikte karşılaştırılması da yapılıyor. Akıllı telefonun yer aldığı test sonuçlarında dikkat çeken detay ise V serisinin amiral gemisi LG V30 oluyor.

LG G7 ThinQ Batarya Test Sonuçları

LG G7 ThinQ batarya test sonuçlarına bakıldığında akıllı telefonun oldukça iyi bir performans verdiği gözlemleniyor. Bununla birlikte birkaç akıllı telefonla karşılaştırılması yapılan akıllı telefonun test sonuçlarında göze çarpan detay ise LG V30 modeli oluyor. Yapılan testle birlikte LG G7 ThinQ modeli, batarya testini 7 saat 20 dakika sonucuyla bitiriyor. Rakibi Samsung Galaxy S9 modeli ise aynı testi 7 saat 23 dakikalık skorla sonuçlandırıyor. İki akıllı telefonun da batarya kapasiteleri 3000 mAh olarak geçiyor ve bu testte diğer 3000 mAh batarya kapasitesine sahip LG V30 modeli ise tam 9 saat 34 dakikalık skoru ile dikkatleri üzerine çekiyor. LG G7 ThinQ ve Samsung Galaxy S9 modelleri Qualcomm Snapdragon 845 işlemci kullanırken LG V30 modeli Qualcomm Snapdragon 835 işlemciden gücünü alıyor.

Bu testin ardından re-charge (şarj olma) testine tabii tutulan akıllı telefonların sonuçları birbirine oldukça yakın gözüküyor. Apple akıllı telefonların oldukça geride kaldığı testte LG G7 ThinQ, Galaxy S9, OnePlus 5T ve LG G6 gibi amiral gemisi modeller ön plana çıkıyor. 3 telefonun batarya kapasitelerine bakıldığında LG G6, G7 ThinQ ve Galaxy S9 modellerinin 3000 mAh kapasiteye sahip oldukları görülüyor. Diğer amiral gemisi model OnePlus 5T ise 3300 mAh batarya kapasitesi bulunuyor.

Yapılan test sonuçlarında %0’dan %100’e şarj edilme sürelerine bakıldığında LG G7 ThinQ modeli 102 dakika sonra %100’e ulaşıyor. Galaxy S9 modelinin 107 dakika sonra ulaştığı test sonucunda OnePlus 5T modeli ise tam 93 dakikada %100’e ulaşıyor. İki yeni amiral gemisi G7 ThinQ ve Galaxy S9 modelleri, Snapdragon 845 işlemciyle Quick Charge 4.0+ teknolojisine sahiptir. OnePlus 5T modeli 300 mAh daha fazla batarya değerine ve Snapdragon 835 işlemciyle Quick Charge 3.0+ teknolojisine sahip olmasıyla 1.sırada yerini alıyor. Bu testte göze çarpan akıllı telefon ise LG G6 oluyor. 2017 amiral gemisi LG G6 modelinin Snapdragon 821 işlemciyle kazanmış olduğu Quick Charge 3.0 teknolojisiyle tam 97 dakika içerisinde %100 şarj seviyesine ulaşıyor.