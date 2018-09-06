LG G7 ThinQ Duvar Kağıtları Paylaşıldı!

Birçok akıllı telefon kullanıcısı, yeni tanıtılan amiral gemisi modellerin muhteşem görüntüye sahip duvar kağıtlarını kullanmak istiyor. Mayıs 2018’de tanıtılan LG G7 ThinQ modeliyle ilgili paylaşılan duvar kağıtları yenilendi. Yenilenen duvar kağıtları ile birlikte kullanıcılar artık 4K çözünürlüklü duvar kağıtları kullanacak. Toplamda 19 tane yayımlanan LG G7 ThinQ duvar kağıtları 19,5:9 boyut taşıdığı için bazı akıllı telefonlarda format sorunu yaşatabilir.

LG G7 ThinQ Duvar Kağıtları 4K Çözünürlükte Yayımlandı

Üstte yazdığımız paragrafta da belirttiğimiz gibi LG G7 ThinQ duvar kağıtları toplamda 19 tane olarak paylaşıldı. Çözünürlükleri 4K olan duvar kağıtlarının 19,5:9 Full Vision formatı içermesi, bu formata uymayan akıllı telefon kullanıcılarında format sorunu yaşatıp duvar kağıdının tam oturmaması sorununa yol açabilir.

Birbirinden güzel bu duvar kağıtları, tüm Android telefonlar destekleyebilir şekilde sunuluyor. Özellikle LG ailesi için vazgeçilmez olan amiral gemisi duvar kağıtları LG G7 ThinQ modeliyle kullanıcıları sevindiriyor. Duvar kağıtlarını kullanmak isteyen kullanıcılar, isterlerse aşağıdaki galeri üzerinden tek tek duvar kağıtlarını indirebilir ya da en altta verilen link üzerinden de akıllı telefonlarına indirme yapabilir.

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Toplu Duvar Kağıdı İndirme Linki = https://yadi.sk/d/Y1USGmeZrxgbyg