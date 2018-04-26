LG G7 ThinQ Ekran Özellikleri Belli Oldu!

Merakla beklenen amiral gemisi LG G7 ThinQ ile ilgili bilgiler sızmaya devam ediyor. Akıllı telefonla ilgili son olarak performans testleri ve tasarım detayları sızdırılmıştı. Yeni sızdırılan bilgide yer alan bilgilere göre yeni amiralin ekran özellikleri kesinleşti. Birçok firma gibi LG G7 ThinQ modeli de çentikli ekran ile geliyor. LG G7 ThinQ ekran özellikleri, bu yeni trend ile birlikte oldukça gelişmiş bir şekilde karşımıza çıkacak.

LG G7 ThinQ Ekran Özellikleri

Yeni amiral gemisi, diğer firmaların çıkarmış olduğu amiral gemileri gibi çentikli ekran yapısıyla gelecek. LG G7 ThinQ ekran özelliklerine bakıldığında bu çentikli ekranın beraberinde getireceği özellikler, gözleri oldukça doyuracak gibi görünüyor. Yabancı kaynakların sunmuş olduğu şekilde lanse edersek Super Bright olarak adlandırılan yeni ekranla birlikte performansın doruğuna erişeceğiz.

LG G7 ThinQ ekran özelliklerine bakıldığında 6.1 inç büyüklüğünde ve 3120 x 1440p (QHD+) çözünürlüklü bir ekranla geliyor. Bu ekran üzerinde kullanılan Super Bright tabiri ise akıllı telefonun sunmuş olduğu yaklaşık 1000-nit değerindeki parlaklıktan dolayı geliyor. Burada ekran paneli kısmında IPS LCD panel teknolojisini tercih eden firmanın kullanacağı ekran formatı 19,5:9 Full Vision oluyor. Bu özellikle birlikte LG G7 ThinQ modeli, geçen senin amirali LG G6′dan biraz daha uzun bir ekrana sahip olacak. Bu parlaklık değerini sunmak için ekran üstünde kullanılan DCI-P3 renk bileşeni ile %100 gerçek renkler ve canlı görüntüler sunulabilecek.

Akıllı telefonun ekran tarafında yazılımsal özelliklerine bakıldığında çentikli ekran yapısı kapatılabilecek. Yukarıda görülen görselde olduğu gibi çentikli ekran yapısı kapatıldığında üst bildirim çubuğu siyah renk temalı hali alacak ve beyaz renklerle bildirimleri ve simgeleri sunabilecek. Bunun yanı sıra ekran yazılımda 6 seçenek bulunacak. Bu seçenekler; Auto, Eco, Game, Cinema, Sports ve Expert şeklinde olacak. Bu seçenekler arasında Expert modunun 1000-nit parlaklık değeri sunacağı düşünülüyor. Akıllı telefonu kullanacak kişiler, kendi göz zevklerine uygun modu bulup ona göre seçim yapabilecek. Bu seçimleri yaptıktan sonra alttaki skala yardımıyla renk sıcaklığını ayarlayarak ekranı istediği konuma getirebilecek.