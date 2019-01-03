LG G7 ThinQ EUR Kasım Güncellemesi Verildi

- Advertisement -

Dağıtılan güvenlik güncellemelerinden nasibini alan modellerden biri de LG G7 ThinQ EUR modelleri oluyor. Yeni dağıtılan güncellemeyle birlikte akıllı telefon modelinin Kasım ayı Android Güvenlik Yaması paket aldığı görülüyor.

LG G7 ThinQ EUR Kasım Ayı Güvenlik Güncellemesi

Yeni yazılım güncellemesine kavuşan LG G7 ThinQ EUR modelleri, bu güncellemeyle birlikte Kasım ayı güvenlik yamasını edindi. An itibarıyla 1 Kasım 2018 Android Güvenlik Yaması edinen model için ufak iyileştirmeler de yapıldı. Yeni yazılım, akıllı telefon modeline V10p versiyonu ile verildi.

Android sürümü: 8.0 Oreo

Yazılım Sürümü: LMG710EM10p

Kernel Sürüm: 4.9.65

4.9.65 Yapım Numarası: OPR1.170623.032

OPR1.170623.032 Güvenlik Yaması : 01.11.2018

: 01.11.2018 Ana Bant Sürümü: MPSS.AT.4.0.c2.9-00045-SDM845_GEN_PACK-1

MPSS.AT.4.0.c2.9-00045-SDM845_GEN_PACK-1 Dosya Boyutu : 163.51 MB (OTA)

: 163.51 MB (OTA) KDZ Dosyası: G710EM10p_00_OPEN_EU_OP_1203.kdz

LG G7 ThinQ Avrupa modellerine verilen Kasım ayı güncellemesinin detayları.

Kaynak: XDA Forum

LG G7 ThinQ EUR Kasım Ayı Güncellemesi Nasıl Yapılır?

- Advertisement -

Bu güvenlik güncellemesini LG firması, dağıttığı akıllı telefon modeli için OTA üzerinden sunuldu. LG G7 ThinQ modelinizde Ayarlar > Genel > Telefon Hakkında > Güncelleme Merkezi > Yazılım Güncellemesi adımlarını takip ederek OTA yoluyla güncelleme yapabilirsiniz.

Bu güncellemeyi henüz OTA üzerinden alamayan akıllı telefon kullanıcıları için firma, güvenlik güncellemesini sistem güncellemesi olarak LG Bridge programı üzerinden de sunuyor. Bu programla birlikte baştan yazılım yüklenip son güncellemeli haliyle telefona kurulabiliyor. Programla ilgili gerekli dosyalara ve bilgilere ulaşmak için buraya tıklayın.

Her iki yöntemle de güncellemeyi yapamayan kullanıcılar için ve telefonuna uyumlu olan yazılımı yüklemek isteyenler için son yöntem LG UP programı oluyor. Bu programla birlikte verilen yazılımın KDZ dosyası indirilip manuel şeklinde güncelleme yapılabilir. LG UP programının nasıl kullanıldığını öğrenmek için ve dosyalara ulaşmak için buraya tıklayın.

Güncellemeyi yapmadan önce;

Akıllı telefonunuzla güncelleme yaparken ve internet bağlantısına dikkat edin. Telefon üzerinden Mobil Veri ile yapılan güncellemelerde paket aşımı olabilir ve bu paket aşımı faturaya ek ücretlendirme olarak yansıyabilir. Telefonu güncellemeden önce şarj seviyesini dikkate alın. Genellikle güncellemelerde şarj seviyesinin %50 ve üzeri olmasına özen gösterin. Güncellemeyi gerçekleştiren kullanıcılar, akıllı telefonlarını daha stabil kullanabilmek için hard reset atabilir. Akıllı telefonunuza nasıl hard reset atıldığını öğrenmek için buraya tıklayın.