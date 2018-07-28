LG G7 ThinQ EUR V10f İyileştirme Güncellemesi Dağıtıldı

Yeni dağıtılan paketle birlikte LG G7 ThinQ EUR modelleri V10f yazılımına sahip oluyor. Piyasaya Android 8.1 Oreo işletim sistemiyle çıkış yapan amiral gemisi modelin bu ek güncellemelerle güvenlik tarafında sıkı korunmaya çalıştığı gözlemleniyor. LG G7 ThinQ EUR V10f güncellemesiyle birlikte yeni akıllı telefon bir yandan da Android 9.0 P güncellemesine hazırlanıyor.

LG G7 ThinQ EUR V10f Yazılım Güncellemesi

Yeni yazılım güncellemesiyle birlikte LG G7 ThinQ EUR modellerin V10f versiyonuna sahip yazılıma kavuştuğu görülüyor. Firma tarafından OTA üzerinden dağıtılan güncelleme, içinde ek olarak 4K 60fps video çekim modu özelliğini de taşıyor. LG G7 ThinQ EUR V10f güncellemesi aynı zamanda performans ve işlevselliğin yanında güvenlik açıklarına da çözüm olan bir paket halinde geliyor.

Android sürümü: 8.0 Oreo

Yazılım Sürümü: LMG710EM10f

Kernel Sürüm: 3.18.71

3.18.71 Yapım Numarası: OPR1.170623.032

OPR1.170623.032 Güvenlik Yaması : 01.06.2018

: 01.06.2018 Ana Bant Sürümü: MPSS.TH.2.0.c3.1-00024-M8996FAAAANAZM-1.1 42344.1.143233.1

MPSS.TH.2.0.c3.1-00024-M8996FAAAANAZM-1.1 42344.1.143233.1 Dosya Boyutu :

: KDZ Dosyası: LMG710EM10f _00_OPEN_EU_OP_0423 .kdz

LG G7 ThinQ EUR V10f Yazılım Güncellemesi Nasıl Yapılır?

LG G7 ThinQ EUR modelleri için dağıtılan V10f güncellemesini yapmak isteyen kullanıcılar, telefonlarında Ayarlar > Genel > Telefon Hakkında > Güncelleme Merkezi > Yazılım Güncellemesi adımlarını takip ederek OTA yoluyla güncelleme yapabilir.

Telefon üzerinden güncellemeyi yapamayanlar, bilgisayar yardımıyla firmanın yedekleme ve güncelleme programı olarak sağladığı LG Bridge ile güncelleme araması yapabilir ve güncellemeyi gerçekleştirebilir. Bu programı bilgisayara indirmek ve kullanmak için buraya tıklayın.

İki aşamada da güncellemeyi yapamayanlar için son alternatif yöntem LG UP ile KDZyoluyla güncelleme yapmaktır. Bunun için LG Bridge programında olduğu gibi programı, KDZ dosyasını ve sürücüleri indirmeniz gerekmektedir. Gerekli dosyaları indirmek için buraya tıklayın.

Güncellemeyi yapmadan önce;