Amiral gemisi için dağıtılan yeni güncellemeyle birlikte güvenlik yaması sağlanmış oldu. Her ay için sağlanan güvenlik güncellemelerinden biri olan yeni yazılım, Aralık ayının güvenlik yaması olarak sunuldu. LG G7 ThinQ EUR modelleri için verilen yazılımla V10q versiyonu da verildi.

LG G7 ThinQ EUR V10q Güvenlik Güncellemesi

Yeni dağıtılan yazılım güncellemesinin detaylarına bakıldığında LG G7 ThinQ EUR modeller için verilen güncelleme, akıllı telefon modeline güvenlik yaması olarak veriliyor. Düzenli olarak verilen güvenlik yamalarından biri olan güncelleme, Aralık 2018 güvenlik yaması olarak sunuluyor. Yaklaşık 600 MB boyutunda olan güncelleme, amiral gemisi modeline V10q versiyonu ile verildi.

Android sürümü: 8.0 Oreo

Yazılım Sürümü: LMG710EM10q

Kernel Sürüm: 4.9.65

4.9.65 Yapım Numarası: OPR1.170623.032

OPR1.170623.032 Güvenlik Yaması : 01.12.2018

: 01.12.2018 Ana Bant Sürümü: MPSS.AT.4.0.c2.9-00045-SDM845_GEN_PACK-1

MPSS.AT.4.0.c2.9-00045-SDM845_GEN_PACK-1 Dosya Boyutu : 585.51 MB (OTA)

: 585.51 MB (OTA) KDZ Dosyası: G710EM10q_00_OPEN_EU_OP_1203.kdz

LG G7 ThinQ EUR Modellere Verilen Güncelleme Nasıl Yapılır?

Güney Koreli firma, akıllı telefon modeli için sunduğu güncellemeyi telefon üzerinden sağladı. Bu yönteme OTA adı verilen güncellemeyi yapmak için telefonun Ayarlar > Genel > Telefon Hakkında > Güncelleme Merkezi > Yazılım Güncellemesi adımlarını takip ederek OTA yoluyla güncelleme yapabilirsiniz.

Bu güncellemeyi henüz OTA üzerinden alamayan akıllı telefon kullanıcıları için firma, güvenlik güncellemesini sistem güncellemesi olarak LG Bridge programı üzerinden de sunuyor. Bu programla birlikte baştan yazılım yüklenip son güncellemeli haliyle telefona kurulabiliyor. Programla ilgili gerekli dosyalara ve bilgilere ulaşmak için buraya tıklayın.

Her iki yöntemle de güncellemeyi yapamayan kullanıcılar için ve telefonuna uyumlu olan yazılımı yüklemek isteyenler için son yöntem LG UP programı oluyor. Bu programla birlikte verilen yazılımın KDZ dosyası indirilip manuel şeklinde güncelleme yapılabilir. LG UP programının nasıl kullanıldığını öğrenmek için ve dosyalara ulaşmak için buraya tıklayın.

Güncellemeyi yapmadan önce;