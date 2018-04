Merakla beklenen amiral gemisi model LG G7 ThinQ gün geçtikçe bir adım daha yaklaşıyor. Tanıtımına çok az bir süre kalan yeni akıllı telefonun geri sayımı ile ilgili paylaşım yapıldı. LG G7 ThinQ geri sayımı, firmanın resmi Facebook hesabı olan LG Mobile tarafından resmi olarak paylaşıldı. Akıllı telefonun resmi davetiyesinde yer alan bilgilerde tanıtım tarihinin yanı sıra bir de akıllı telefonun tanıtılacağı sırada kullanılacak olan slogan boy gösteriyor.

LG G7 ThinQ Geri Sayımı Paylaşıldı

LG firmasının yeni amiral gemisi modeli LG G7 ThinQ geri sayımı resmi olarak paylaşıldı. Bu davetiye ile birlikte bir kat daha artan heyecan gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Tanıtım için hazırlıklarını sürdüren Güney Koreli firmanın yeni amiral gemisi ile ilgili geri sayıma dair küçük bir hatırlatması da oluyor. Bu hatırlatmanın, akıllı telefonun tanıtılacağı tarih ile ilgili olduğu görülüyor.

Akıllı telefonun teknik özelliklerine bakıldığında 6.1 inç büyüklüğünde M+LCD panel ile geldiği söyleniyor. Bu ekranın yanı sıra akıllı telefonun bir de OLED ekranlı varyantı yer alacak. Yongası Snapdragon 845 ile güçlenecek modelin grafik birimini Adreno 630 GPU destekleyecek. 4 GB RAM ve 64 GB depolama ile gelen akıllı telefonun 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip bir de G7+ ThinQ modeli olacak. Batarya kapasitesi 3000 mAh olan modelde Android 8.0 Oreo işletim sistemi yer alacak.

Kameralarına bakıldığın 16+16 MP çözünürlüğünde çift arka kamera ile gelecek G7 ve G7+ ThinQ modellerinde ön kamera bilgisi yer almıyor. Yeni akıllı telefon modelleri, bulundurduğu ThinQ adıyla yapay zeka teknonlojisi ile geldiklerini vurguluyor. Akıllı telefonların kameraları ile fotoğraf çekimi yapılırken nesnelerin bilgisi öğrenilebilecek ve hangi kategoride çekim yapıldığı algılanıp ona göre otomatik mod seçilip kulllanılabilecek. Kamerayı tarayıcı şekilde kullanabileceğimiz AI yazılım ile birlikte QR Code okuyucusu haline gelebilecek, QVoice ile ses komutları verilip farklı işlevler uygulanabilecek. Ses tarafında 32-bit Hi-Fi Quad-DAC teknolojisi ile gelecek modellerin IP68 sertifikası ile suya ve toza karşı dayanıklıkları bulunacak.

Tanıtım tarihi 2 Mayıs 2018 Çarşamba günü yapılacak iki amiralin New York kentinde tanıtılacak. Tanıtım davetiyesinde yer alan bilgilere bakıldığında “LET THE COUNTDOWN BEGIN” sloganı ile paylaşılan davetiyede “Haydi geri sayım başlasın” vurgusu yapılıyor. Altındaki yazıda “Mark your calendar for a big announcement coming from LG” vurgulanarak “Tarihi not alın, LG’den büyük bir duyuru geliyor” deniliyor.