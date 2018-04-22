LG G7 ThinQ modeliyle ilgili sızdırılan bilgiler devam ediyor. Yeni sızdırılan bilgide yer alan detaylara göre LG G7 ThinQ modelinde ekstra bir buton daha yer alacak. Ezeli rakibi olan Samsung firmasının Galaxy S8 ve Galaxy S8+ modellerinde sunduğu Bixby butonu akıllara geldi. LG firmasının G7 ThinQ modelinde Bixby butonuna benzer ve Bixby butonundan daha işlevli bir buton ile sunacağı ortaya çıktı.

LG G7 ThinQ Google Asistan Tuşuna Sahip Olacak

Yeni amiral gemisi model LG G7 ThinQ modelinin sızdırılan bir detayı, tasarımında yer alan ekstra buton olduğu gözüküyor. Bu ekstra butonun Google Asistan işlevi şeklinde çalışacağı belirtilirken Samsung‘un Galaxy S8 ve Galaxy S8+ modellerindeki Bixby butonunu akıllara getiriyor. Samsung firması, bu buton ile birlikte farklı bir asistan sunmak istemişti. Bu asistana rakip olarak gelecek G7 ThinQ modelinin Google Asistan butonu ile birçok işlev gerçekleştirilebilecek. Akıllı telefonun isminden de anlaşılacağı gibi yapay zeka teknolojisine sahip olacak. Bu yapay zeka teknolojisi ile birlikte Google Asistan kullanılarak farklı seslerle çok amaçlı işlevsel özellikler sağlanabilecek. Henüz ülkemizde etkin olmayan Google Asistan özelliğinin buton olarak akıllı telefon üzerinde sunulacak olması, akıllı telefon üzerinde kolay işlemler gerçekleştirmemizi sağlayacak.

Google Asistan butonuna sahip olan G7 ThinQ modelinde 6.1 inç büyüklüğünde ekran olacak. Çözünürlüğü 3120 x 1440p (QHD+) olacak modelin M+LCD ekran teknolojisi yer alacak. Bu ekranla birlikte %35 güç tasarrufu sağlanacak ve 900-nit parlaklık kullanımı sağlanabilecek. Bu ekranın yanı sıra akıllı telefonun bir de OLED ekranlı varyantı piyasaya sunulacak. Yonga seti Qualcomm firmasının son nesil işlemcisi olan Snapdragon 845 ile güçlendirilecek olan modelin grafik biriminde Adreno 630 GPU destek verecek. Akıllı telefonun 4 GB RAM ve 64 GB depolama kapasitesi olacakken G7+ ThinQ modelinde ise 6 GB RAM ve 128 GB depolama ikilisi bulunacak.

Akıllı telefonların kamera özelliklerinde 16+16 MP çözünürlüklerine sahip çift arka kamera yer alacak. Ana kameraları f1.5 diyafram açıklığı sunacak modellerin 3000 mAh batarya kapasitesi bulunacak. Kutudan Android 8.0 Oreo işletim sistemiyle çıkış yapacak modellerin tanıtımı 2 Mayıs 2018 tarihinde New York kentinde gerçekleştirilecek. Akıllı telefonların fiyatlarıyla ilgili kesin bir bilgi bulunmasa da tahminlerin 700-850$ arasında yapıldığı görülüyor.