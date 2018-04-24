LG’nin popüler G serisinin yeni üyesinin tanıtımına günler kala LG G7 ThinQ görüntülendi.

Lg G7 nin halen gizlilik içinde yürütülen çalışmaları hakkında hergün yeni bir sızıntı haberleri çıkmakta. LG G7 ThinQ ile ilgili en son sızan görüntüleri ve telefonun muhtemel özelliklerini sizlere sunmak istedik. LG G7 ThinQ beklenen tasarımının aşağıdaki render görüntülerinde olacağı kesin gibi. ilk dikkatimizi çeken nokta Sim ve sdcard yuvasının üstte olduğu ve fazla bir tuş olduğu görülmekte, yazımız devamında bu tuşun bilgisi verilmiştir.

LG G6, 18:9 uzun ekran “bezel-less tasarım” olarak adlandırdığımız aerodinamik görünümü olan ilk cihazlardan biriydi ve V30 da muhteşem bir şekilde üzerine inşa edilmişti. Doğal olarak, G7’nin bu trendi devam ettireceğini ve şimdiye kadar ortaya çıkan sızıntıların bu fikri desteklediğini düşünüyoruz.

Daha öncede belirtiğimiz gibi G7 ekranın çentikli olması diğer markalarda da olduğu gibi sevilecek gibi görünüyor.

Yapı malzemeleri göz önüne alındığında, LG G7 ThinQ’de camın ve metalin çok kullanıldığını, telefonun arkasında da yine cam kullanıldığı dikkat çekiyor. G7 nin Amerika versiyonunda kablosuz şarj netleşmişken diğer versiyonlarda henüz net bilgi bulunmamaktadır.

Ses ve portlar söz konusu olduğunda, 3.5mm ses jakı olacak mı? henüz yeterli bilgi yok ama LG’nin Hi-Fi ses konusundaki sevgisini hesaba katarak, G7 ThinQ’nun, üst düzey Hi-Fi ses işlevselliği için bir çeşit yüksek kaliteli DAC ile birlikte gelmesi kesin gibi. Bu durumda, Render da görülen jakın yerine USB Type-C ile ses taşıması bir ihtimal LG için bir ilk olabilir.

Özel Google Asistan düğmesi

LG G7 ThinQ’nun yan düğmelerinden biri (solda), özel bir Google Asistan düğmesi. Bu, G7 ThinQ’nun Google’ın dijital asistanını çağırmak için fiziksel bir yol sunan dünyanın ilk telefonu olma özelliğini taşıyor. Bildirildiğine göre, Google Asistan düğmesi özelleştirilemez olduğu, bu yüzden onu orijinal amaç için kullanırsınız veya hiç kullanamazsınız.

Ekran

LG G7 ThinQ yukarıda belirttiğimiz gibi, kesinlikle G6 ile aynı genel görünümü miras alıyor. Böylece, bir FullVision 18:9, çentikli ekran kesinlikle olacak.

Kesinlikle dört çekirdekli HD bir birim olacak, ama şimdi LG’nin V30’daki gibi G7 de de OLED ekran kullanıp kullanmayacağı konusunda bir bilgi yok. G7’nin LG V30’da kullanılan ekran konusunda “daha iyi olabilirdi” fikirleri aldığını varsayarsak. LG’nin, G7 de bir ihtimal yüksek kaliteli ekran kullanmasını umuyoruz.

Ekran konusunda daha öncede gelen bilgiler, OLED ekran yerine, maliyetleri en aza indirgemek için muhtemelen bir LCD ekran kullanacağını iddia ediyordu. Özellikle, bir MLCD + ekranı kullanılabilir, normal bir LCD’den% 35 daha fazla enerji tasarrufu sağlar ve ayrıca daha yüksek parlaklığa izin verdiği bilinmektedir.

Ekranın, amiral gemisi cihazlar için bir standart haline gelen Dolby Vision ve HDR10 standardıyla uyumlu olması oldukça mantıklı.

Kamera

Burada sürpriz yok, G7 kesinlikle arkadaki bir çift kamera kurulumunu miras alıyor, çünkü bu olmazsa olmaz bir durum aldı. Normal ve geniş lensli kameralar, LG cihazları için varsayılan kurulum olmuştur. Ayrıca, LG’nin geniş açı kameraları kullanmaya devam eden tek yüksek performanslı cihaz üreticisi olarak kalması da dikkat çekicidir.

G7’nin şu ana kadar en geniş diyaframa sahip olan LG V30’dan esinlenerek; f / 1.6. 13MP – f / 1.9 diyafram açıklığına sahip 16MP kameraları kullanacak gibi. Ayrıca G7’de de V30S’den gelen AI kamera olacağı da kesinleşmiş.

G7’nin yukarıda belirttiğimiz özellikleri uygulayacağına dair net bir kanıt ya da gösterge yok, fakat V30 özelliklerinin ne kadar iyi bir şekilde yapıldığına dair bir önsezimiz var.

Donanım

LG G7 ThinQ Verimli bir yonga seti olan Snapdragon 845 den güç alacak. G7’ye benzersiz bir performans sunarken tek bir şarjla daha uzun süre dayanması kullanıcılarının yüzünü güldürecektir.

RAM ve Depolama

G7’nin ne kadar RAM’a sahip olduğu konusunda henüz net bir bilgi olmamakla birlikte, gelen dedikodular, normal model için 4GB RAM ve olası bir G7+ ‘da 8GB olabilir. Depolama konusu 64GB zaten amiral gemisi telefonlar için bir standarttır ve G7’nin de en az bu depolamaya sahip olacağı kesin.

Pil

G7, 3,000mAh’lik bir batarya için çalışma yapıyor olabilir; bu batarya yonga setinden dolayı iş yapacağı görüşündeyiz ki çıktığı andaki rakibi, Galaxy S9’da da 3,000mAh batarya var. Şarj ve Batarya konusunda önemli olan tek nokta yukarıda da belirttiğimiz, kablosuz şarjın birkaç bölge değil tüm bölgelere sunulması çok daha iyi olacağı görüşündeyiz.

Bir şey kesin – LG’nin ne yaptığını görmek için sabırsızlanıyoruz!

Lansman tarihi : 2 Mayıs 2018