LG G7 ThinQ Kanada Android Pie Güncellemesi Dağıtıldı

LG G7 ThinQ Kanada modelleri için Android 9.0 Pie güncelleme dağıtımı gerçekleştirildi. Yeni gerçekleştirilen dağıtımla birlikte Kanada’da bölgelerinden Rogers modelinin ilk güncellemeyi alan yer olduğu belirtildi.
LG G7 ThinQ Kanada Android Pie Güncellemesi
Güncellemenin detaylarına bakıldığında belirtilen akıllı telefon modeli için gönderilen yazılım, Android 9.0 Pie işletim sistemi olarak karşımıza çıkıyor. Güncelleme, beraberinde yeni güvenlik yaması ve yeni yazılım versiyonu getiriyor. Güvenliği 1 Mayıs 2019 tarihine güncellenen modelin versiyonu da V20a olarak yenileniyor.
- Android sürümü: 9.0 Pie
- Yazılım Sürümü: LMG710AWM20a
- Kernel Sürüm: 4.9.112
- Yapım Numarası: PQK1.181105.001
- Güvenlik Yaması: 01.05.2019
- Ana Bant Sürümü: MPSS.AT.4.0.c2. 9-00061-SDM845_GEN_PACK-1
- Dosya Boyutu: 1.6 GB (OTA)
- KDZ Dosyası:
LG G7 ThinQ Kanada Android Pie Güncellemesi Nasıl Yapılır?
Yapılan yeni güncelleme OTA üzerinden sunuldu. Bu yöntemle güncelleme yapmak için telefonda Ayarlar > Genel > Telefon Hakkında > Güncelleme Merkezi > Yazılım Güncelleştirmesi adımlarını takip edin.
Bu işlemle güncellemeye kavuşamayanlar, bilgisayar üzerinden LG Bridgeprogramıyla deneyebilirsiniz. Bu program ile hem güncelleme hem de yedekleme yapabilirsiniz. Programla ilgili tüm bilgiler için buraya tıklayın.
İki aşamada da güncelleyemeyenler, son olarak manuel yükleme programı olan LG UP ile kendileri güncellemeyi yapabilir. Bu programla verilen güncellemenin KDZ dosyası kullanılarak akıllı telefonunuza yükleyebilirsiniz. Programa ait tüm dosyalar ve bilgiler için buraya tıklayın.
Güncellemeyi yapmadan önce;
- Güncellemeyi Wi-Fi ağı ile yapmaya özen gösterin. Telefonda Mobil Veri ile yapılan güncellemeler, paket aşımına neden olup faturaya yansıyabilir.
- Telefonunuzu güncellemeden önce şarj seviyesinin en az %50 olmasına gösterin.
- Güncellemeyi yaptıktan sonra stabil bir kullanım için hard reset atınız. Bu yöntem ile ilgili bilgi almak için buraya tıklayın.
Türkiyeye güncelleme gelecekmi gelirse ne zaman gelecek
Gelecek ama ne zaman geleceği konusunda bir bilgi yer almıyor