LG G7 ThinQ Mart Ayı Güvenlik Güncellemesi Başladı

Yeni güncellemeyle birlikte LG G7 ThinQ Mart ayı güncelleme dağıtımı gerçekleştiriliyor. Amiral gemisi için aylık olarak gerçekleştirilen güvenlik güncellemesi, şu an için Avrupa bölgesindeki modellere dağıtılıyor.

LG G7 ThinQ Mart Ayı Güvenlik Güncellemesi

LG G7 ThinQ Avrupa modelleri için dağıtılan yeni güncelleme, güvenlik üzerine verilen bir yazılım oluyor. Bu yeni güvenlik yazılımı ile birlikte akıllı telefon modeline sahip kullanıcılar, Mart ayı güvenlik yamasına kavuştu. Bu güvenlik yamasıyla birlikte VoWifi dediğimiz özellik için de optimize yama, güncelleme içinde bulunarak sağlandı.

Android sürümü: 9.0 Pie

Yazılım Sürümü: LMG710EM20n

Kernel Sürüm: 4.9.112

4.9.112 Yapım Numarası: PQK1.181105.001

Güvenlik Yaması : 01.03.2020

: 01.03.2020 Ana Bant Sürümü: MPSS.AT.4.0.c2. 9-00061-SDM845_GEN_PACK-1

MPSS.AT.4.0.c2. 9-00061-SDM845_GEN_PACK-1 Dosya Boyutu :670 MB (OTA)

:670 MB (OTA) KDZ Dosyası:

LG G7 ThinQ Yeni Güvenlik Güncellemesi Nasıl Yapılır?

Yapılan yeni güncelleme OTA üzerinden sunuldu. Bu yöntemle güncelleme yapmak için telefonda Ayarlar > Genel > Telefon Hakkında > Güncelleme Merkezi > Yazılım Güncelleştirmesi adımlarını takip edin.

Bu işlemle güncellemeye kavuşamayanlar, bilgisayar üzerinden LG Bridge programıyla deneyebilirsiniz. Bu program ile hem güncelleme hem de yedekleme yapabilirsiniz. Programla ilgili tüm bilgiler için buraya tıklayın.

İki aşamada da güncellemeyi yapamayanlar, son olarak manuel yükleme programı olan LG UP ile kendileri güncellemeyi yapabilir. Bu programla verilen güncellemenin KDZ dosyası kullanılarak akıllı telefonunuza yükleyebilirsiniz. Programa ait tüm dosyalar ve bilgiler için buraya tıklayın.

Güncellemeyi yapmadan önce;