LG G7 ThinQ Ne Zaman Tanıtılacak?

Güney Koreli firmanın yapmış olduğu resmi açıklamayla birlikte LG G7 ThinQ modelinin tanıtım tarihi belli oldu. Uzun süredir “Haziran ayında tanıtılacak” denilen G7 ThinQ, çıkan haberlerden sonra ilk önce “Mayıs ayında tanıtılacak” dendi. Daha sonra çıkan son habere göre yeni amiral gemisi modelin Nisan ayının son haftası tanıtılacağı belirtilmişti. Yeni çıkan haberlere göre LG firması resmi açıklamada bulundu. Yeni açıklamayla birlikte G7 ThinQ modelinin tanıtım tarihleri belli oldu.

LG G7 ThinQ Tanıtım Tarihi Resmen Belli Oldu

LG firmasından yapılan açıklamaya göre LG G7 ThinQ modelinin tanıtım tarihleri resmen belli oldu. Yeni amiral gemisinin tanıtım tarihleri, yapılan açıklamaya göre iki farklı tarih olarak belirtiliyor. Yapılan açıklamada yer alan tarihlere göre G7 ThinQ modeli, 2 Mayıs 2018 tarihinde New York kentinde ve 3 Mayıs 2018 tarihinde Seul kentinde tanıtılacak. Bu tanıtım tarihlerini resmi olarak duyuran LG firması, amiral gemisinin satışlarını ise Mayıs ayının 2.haftasından itibaren sunmaya başlayacak.

Akıllı telefonun özelliklerine de vurgu yapan firma, özellikle AI yazılımı üzerinde duruyor. MWC 2018 etkinliğinde tanıtılan LG V30s ThinQ modeliyle sunduğu Vision AI desteği, bu modelde de devam edecek. Yeni özelliklerle birlikte donatılı şekilde gelecek olan yeni amiral gemisi modelinde QLens sayesinde kamera çekimlerinde her nesneyi algılayabilecek, isimlerini ve özelliklerini bizlere sunabilecek. Yapısında yer alacak QVoice ile ses algılarını kendisine çekerek uygulamanın açılımını sadece tek kelimelerle oluşabilecek.

LG G7 ThinQ Teknik Özellikleri

6.1 inç büyüklüğünde MLCD+ ekran teknolojisiyle gelecek modelin bir de OLED ekranlı varyantı olacak. Çözünürlüğü 3120 x 1440p olacak amiralin 19,5:9 oranında Full Vision ekran formatı bulunacak. Bu formatla birlikte çentikli ekran yapısını sunacak model, bizlere daha fazla ekran deneyimi yaşatacak. Yongasında Snapdragon 845 işlemcisi kullanan yeni amiralde RAM ve kapasite tarafında 4/64 GB ve 6/128 GB modelleri olacak. G7+ ThinQ modeliyle birlikte tanıtılacak telefonun 3000 mAh batarya kapasitesi olacak. İşletim sistemi Android 8.0 Oreo ile gelecek akıllı telefonların satış fiyatı ise 850-950$ arasında seyir gösterecek.