LG G7 ThinQ Ocak Ayı Güncellemesi Avrupa’da Başladı

Akıllı telefon modelleri için güncelleme dağıtımlarına devam eden LG firması, yeni bir güncellemeyi daha LG G7 ThinQ modeli için yayınladı. Yayınlanan yeni güncellemeyle birlikte LG G7 ThinQ Ocak ayı güvenlik güncellemesi dağıtılmış oldu.

LG G7 ThinQ Ocak Ayı Güvenlik Güncellemesi

LG G7 ThinQ Avrupa modeli için dağıtılan yeni güncelleme, güvenlik üzerine verilen bir yazılım oluyor. Bu yeni güvenlik yazılımı ile birlikte akıllı telefon modeline sahip kullanıcılar, Kasım ayı güvenlik yamasına kavuştu. Avrupa bölgesinde farklı olarak dağıtılan güncellemeden birkaç model için V20h versiyonu ile dağıtım gerçekleştirildi. Bu dağıtımla birlikte kullanıcılar, Android Güvenlik Yaması üzerinde 1 Ocak 2020 tarihli yeni güvenlik yazılımına sahip oldu.

Android sürümü: 9.0 Pie

Yazılım Sürümü: LMG710EM20h

Kernel Sürüm: 4.9.112

4.9.112 Yapım Numarası: PQK1.181105.001

Güvenlik Yaması : 01.01.2020

: 01.01.2020 Ana Bant Sürümü: MPSS.AT.4.0.c2. 9-00061-SDM845_GEN_PACK-1

MPSS.AT.4.0.c2. 9-00061-SDM845_GEN_PACK-1 Dosya Boyutu : 625.65 MB (OTA)

: 625.65 MB (OTA) KDZ Dosyası: G710EM20h_00_OPEN_EU_OP_1210.kdz

LG G7 ThinQ Ocak Ayı Güncellemesi Nasıl Yapılır?

Yapılan yeni güncelleme OTA üzerinden sunuldu. Bu yöntemle güncelleme yapmak için telefonda Ayarlar > Genel > Telefon Hakkında > Güncelleme Merkezi > Yazılım Güncelleştirmesi adımlarını takip edin.

Bu işlemle güncellemeye kavuşamayanlar, bilgisayar üzerinden LG Bridge programıyla deneyebilirsiniz. Bu program ile hem güncelleme hem de yedekleme yapabilirsiniz. Programla ilgili tüm bilgiler için buraya tıklayın.

İki aşamada da güncellemeyi yapamayanlar, son olarak manuel yükleme programı olan LG UP ile kendileri güncellemeyi yapabilir. Bu programla verilen güncellemenin KDZ dosyası kullanılarak akıllı telefonunuza yükleyebilirsiniz. Programa ait tüm dosyalar ve bilgiler için buraya tıklayın.

Güncellemeyi yapmadan önce;