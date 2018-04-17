LG G7 ThinQ Promo Görseli Sızdırıldı!

Yeni amiral gemisi LG G7 ThinQ ile ilgili sızıntı bilgiler devam ediyor. Önceki sızıntı bilgilerde canlı canlı sızdırılan G7 ThinQ modelinin promo görseli sızdırıldı. LG G7 ThinQ promo görselinde dikkat çeken kısım ise çentikli ekran oluyor. Önceki sızdırılan bilgilerde çentikli ekran, LG firmasının fanlarına sormasıyla çıkmaz sokağa girmişti. Bu soruyu kullanıcılarına daha iyi bir akıllı telefon sunmak için sorduğu anlaşılmıştı. Yeni akıllı telefon modelinin promo görseliyle birlikte çentikli ekranı da kesinleşti.

LG G7 ThinQ Promo Görseli Paylaşıldı

Güney Koreli firmanın yeni amiral gemisi LG G7 ThinQ promo görseliyle bir kez daha karşımıza çıktı. Tanıtımına kısa bir süre kalan yeni amiralin bu görselle birlikte çentikli ekranı da doğrulanmış oldu. Daha önce canlı canlı görseli sızdırılan G7 ThinQ modelinin tasarımı LG V30 modellerine oldukça benziyor. Yeni akıllı telefonun çentikli ekranı kapanabilir özelliğe sahip olacak. Bu özellik aktif edildiğinde G7 ThinQ modelinin tıpkı LG V30 modeline döndüğü görülebiliyor. Bu tasarım benzerliği ve ThinQ kavramının yer alması, akıllı telefonun aslında LG V30s ThinQ modellerine benzediğini ortaya çıkarıyor. Kamera tarafında AI yazılımı ile gelecek modelle birlikte artık hayat kolaylaşacak.

Bilinmeyen bir nesnenin ismi AI yazılıma sahip kamera ile öğrenilebilecek. Satın almak istenen ama nerede olduğu bilinmeyen bir nesnenin alışveriş merkezleri bulunabilecek. Yazılımla birlikte yer alacak QLens sayesinde akıllı telefonun kamerası QR Code okuyucu olarak kullanılabilecek ve QR Code‘a sahip her şey öğrenilebilecek. Bunun yanı sıra Voice Recognition (Ses Tanıma) özelliği bulunan modelin QVoice yazılımıyla birlikte farklı seslendirmeleri yapılabilecek ve uygulamalar seslendirme ile açılabilecek.

Akıllı telefonun teknik özelliklerine bakıldığında 6.1 inç büyüklüğünde M+LCD ekran teknolojisiyle gelecek. Ekran formatı çentikli ekran olduğundan 19:9 Full Vision ile gelen modelin bir de OLED ekranlı varyantı olacak. Akıllı telefonun yeni ekranlı varyantında M+LCD panel, sunduğu özelliklere göre %35 güç tasarrufu sağlayacak ve 900-nit parlaklığa erişebilecek. Yongası Qualcomm Snapdragon 845 işlemcisi olan akıllı telefonun grafik biriminde Adreno 630 GPU yer alacak. RAM ve depolama tarafında 4 GB RAM ve 64 GB depolama ile gelecek G7 ThinQ modelinin 6 GB RAM ve 128 GB depolamaya sahip G7+ThinQ modeli de yer alacak.

Kamera özelliklerine bakıldığında arka tarafta 16+16 MP çözünürlüklü çift kameraya yer veren modelin ana kamerası f1.5 diyafram açıklığı sunacak. Arkada yer alan diğer bileşenler ise çift tonlu LED Flash ve Laser Oto-focus oluyor. Ön kamerası ile ilgili bilgi bulunmayan modelin 3000 mAh batarya kapasitesi olacak. İşletim sistemi Android 8.0 Oreo yüklü gelecek akıllı telefonun tanıtımı 2 Mayıs 2018 tarihinde New York kentinde yapılacak.