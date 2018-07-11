Birçok insan tarafından YouTube platformu üzerinden izlenen Jerry isimli YouTuber, yapmış olduğu yeni videoyla birlikte LG G7 ThinQ sağlamlık testi videosunu sundu. Yeni videosunda G7+ ThinQ modelini kullanan Jerry, yeni amiral gemisi modeline yapmadığını bırakmadı.

LG G7 ThinQ Sağlamlık Testinden Geçti Mi?

Tanıtımı MWC 2018 etkinliğinden farklı bir tarihte düzenlenen etkinlikle yapılan yeni amiral gemisi LG G7 ThinQ sağlamlık testine girdi. Ünlü YouTuber Jerry, yapmış olduğu yeni videoda G7+ ThinQ modeline klasik işkencelerini uyguladı. Akıllı telefonla kısa kısa bilgiler veren Jerry, bilgi verdiği sırada telefona yapmadığını bırakmadı.

Klasik olarak videolarında ilk önceliği çizilme testine bırakan Jerry, G7+ ThinQ modelinin ekranını çizmeye çalıştı. Bu aşamadan sonra arka tarafı da çizmeye başlayan Jerry daha sonra kamera lensini çizdi. Ekran tarafında Corning Gorilla Glass 5 dayanıklılığına sahip camı çizebilen Jerry diğer taraflarda başarısız oldu. Çizilme testine maket bıçağı ile devam eden YouTuber, yeni akıllı telefonun her tarafını kazımaya başladı. Normal olarak yanları, hoparlörü, USB ve kulaklık girişi hasar gören telefonun parmak izi hasar almasına rağmen sıkıntısız bir şekilde çalışmaya devam etti.

Çizilme testinden sonra yakma testine geçen Jerry, her akıllı telefonda görülen kara deliği G7+ ThinQ modelinde de gördü. Kısa süreli oluşan kara delik daha sonra kayboldu ve ekranda hiçbir şekilde iz bırakmadı. Bu testten sonra bükülme testini uygulayan Jerry, tüm gücünü uygulayarak akıllı telefonu ikiye katlamak istedi. Amacına ulaşamayan YouTuber, buradaki performansıyla G7+ ThinQ modelinin ne kadar dayanıklı olduğunu göstermiş oldu. Videonun tamamını izlemek için aşağıdaki bağlantıya bakabilirsiniz.

Kısaca teknik özelliklerinden bahsedecek olursak yeni amiral gemisi 6.1 inç büyüklüğünde ve 3120 x 1440p (QHD+) çözünürlüklü IPS LCD ekranla geliyor. Ekran formatı 19,5:9 Full Vision olan model, gücünü Snapdragon 845 ile alıyor. Grafik birimini Adreno 630 GPU ile güçlendiren telefonun 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı bulunurken G7+ ThinQ modelinde 6 GB RAM ve 64 GB depolama alanı yer alıyor. Kamera tarafında 16+16 MP çözünürlüklü çift arka kamera ile gelen yeni amiralde 8 MP çözünürlüklü selfie kamerası yer alıyor. Yeni amiral gemisi bu kameralarında AI CAM yazılım teknolojisine yer vererek çıtayı bir tık üste taşıyor. Bataryası 3000 mAh olan akıllı telefonda Android 8.1 Oreo işletim sistemi beraberinde geliyor. Yeni amiral gemisi ülkemizde 4899 lira fiyat etiketiyle satışa çıktı.