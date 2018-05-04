Güney Koreli firmanın yeni amiral gemisi LG G7 ThinQ, Amerika’nın New York kentinde yapılan lansmanla birlikte tanıtıldı. Akıllı telefonun her şeyi belli olsa da fiyatı konusunda bir bilgi bulunmuyordu. Firmanın uyguladığı politika dolayısıyla farklı tarihte tanıtılan akıllı telefonun fiyatıyla da ön plana çıkmasıyla birlikte piyasada üst sıralara tırmanacağı düşünülüyor. Özellikle Güney Koreli ezeli rakibi Samsung firmasının Galaxy S9 modeliyle yaşadığı kötü satış politikasını fırsat bilecek olan firmanın yeni amiralinden çok umutlu olduğu gözüküyor. Bununla ilgili yapılan sızıntıda LG G7 ThinQ satış fiyatı belli oldu.

LG G7 ThinQ Satış Fiyatı Açıklandı

Yeni amiral gemisi LG G7 ThinQ satışı fiyatı ile birlikte piyasada çok iyi bir yer alacağını gösteriyor. Akıllı telefonun resmi satış fiyatı Amerika bölgesindeki operatörlere göre açıklandı. İlk olarak Güney Kore ve Amerika‘da satışa sunulacak olan modelin Verizon, T-Mobile ve AT&T gibi operatörler tarafından satılacağı fiyat etiketi belli oldu. Ülkemize Haziran ayının son haftalarına doğru gireceği tahmin edilen yeni amiralin henüz ülkemizdeki fiyatı bilinmiyor. Ancak Amerika‘daki satış fiyatı ile ilgili ufak bir matematik yapılarak tahmini satış fiyatı ortaya çıkarılabiliyor.

Yeni amiral gemisi LG G7 ThinQ modeli, Amerika’daki operatörler tarafından £649 fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Bir başka deyişle akıllı telefonun resmi fiyatı €736 olacak. Ülkemizde Euro para biriminin 5 liraya denk geldiği bilinerek telefonun fiyatı hesaplandığında 3600 liraya ulaşıyor. Bu satış fiyatına vergilerin eklenmesiyle 4000 lira barajına ulaşabileceği hatta geçebileceği düşünülüyor. Ancak bu satış fiyatının Avrupa ülkelerinde €736 değerinin altında olacağı düşünülüyor. Bu durumda akıllı telefonun Türkiye dahil birçok Avrupa ülkesinde 740$ olacağı söyleniyor. Bu fiyatı Türkiye para birimine çevirdiğimizde yaklaşık 3000 lira ediyor ve vergilerle birlikte 3500 lira bandına ulaşabileceği tahmin ediliyor.

LG G7 ThinQ Özellikleri

Akıllı telefonun ekranında 6.1 inç büyüklüğünde IPS LCD panel bulunuyor. Çözünürlüğü 3120 x 1440p (QHD+) olan akıllı telefonu 19,5:9 Full Vision ekran formatıyla geldiği görülüyor. iPhone X modelinden beri devam eden çentikli ekran akımına katılan akıllı telefonun performansında Snapdragon 845 ve Adreno 630 GPU birimleri görev alıyor. 4 GB RAM ve 64 GB depolama ile gelen modelin batarya kapasitesi 3000 mAh olarak açıklandı. İşletim sistemi Android 8.1 Oreo olan akıllı telefonda IP68 sertifikası, Bluetooth 5.0 ve birçok üst düzey bağlantılar yer alıyor.

Kamera tarafında gelişmiş olarak gelen G7 ThinQ, isminden anlaşılacağı gibi yapay zeka teknolojisiyle geliyor. Teknik detaylarına bakıldığında 16+16 MP çözünürlüğünde çift arka kamera ile gelen akıllı telefonun f1.5 diyafram açıklığı sunduğu söyleniyor. Bulundurduğu yapay zeka yazılımı ile birlikte birçok nesnenin ismini, nerede bulunduğunu ve fotoğraf çekiminde hangi modların kullanacağını söyleyen kamera ile birlikte çığır açan akıllı telefonun sunulduğu renkler ise Morrocan Blue, Auora Black, Platinum Gray ve Raspberry Rose seçenekleri oluyor.