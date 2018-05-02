LG firmasının yeni amiral gemisi LG G7 ThinQ son kez görüntülendi. Firma yetkilileri tarafından tanıtımına saatler kala bir kez daha sızdırılan akıllı telefonun tasarımı göründü. Ön ve arka tarafları çekilip sızdırılan yeni amiral gemisiyle ilgili birçok şey biliniyor. Yeni sızdırılan görselde yer alan ön taraftaki ekran ise dikkati üzerine çekiyor. Bununla ilgili daha önce bilgisi sızdırılan ekranın üst bildirim çubuğundan ayrı olduğu gözlere çarpıyor.

LG G7 ThinQ Son Kez Sızdırıldı

LG G7 ThinQ son kez sızdırılarak akıllı telefonun yapılacağı tanıtım saatini beklemeye başlanıldı. Bu sızıntıda yer alan görsellerde yeni amiral gemisi modelin ön ve arka tasarımları gözüküyor. Akıllı telefon, teknik özellikler bakımından 6.1 inç büyüklüğünde QHD+ bir ekran ile karşımıza çıkacak. Bu ekran, Apple firmasının iPhone X modelinde kullandığı gibi çentikli ekran yapısıyla karşımıza gelecek. Görselde yer alan ekran detayında ise çentikli ekran yapısı gözükmüyor. Bunu yazılımsal yollarla kapatılabildiğini vurgulayan firmanın aynı zamanda çentikli ekranı özelleştirebileceğimizi de söylüyor. Daha önceki yazılarımızda bahsetmiş olduğumuz çentik ayar opsiyonu ile renginden stiline kadar kontrol edebiliyoruz.

Tasarımsal anlamda çok farklı gözükmeyen akıllı telefonun arka kamera tarafında yatay konumdan dikey konuma geçildiği gözüküyor. Bu konumu iPhone X ile görmeye başlamıştık ve bu konum ile birlikte geniş açılı fotoğraf çekmek istediğimizde kameranın yatay konuma geçecek olması büyük oranda etkileyecek. Firma, akıllı telefon serisinde parmak izinin yerini bozmayarak kameranın altında konumlandırmaya devam ediyor. Parmak izi güvenliğinin altında G7 ThinQ ismine yer veren firmanın akıllı telefonu cam tasarım ile bizlere sunduğu görülüyor. Bu tasarım ile birlikte akıllı telefonda kablosuz şarj desteği kullanılabiliyor.

Teknik özellikleriyle ilgili çok şey tekrarlamak istemesek de üstünden geçtiğimiz zaman 6.1 inç büyüklüğünde QHD+ çözünürlüklü ekranla geliyor. Yongası Snapdragon 845 olan modelin 4 GB RAM ve 64 GB depolama birimi yer alıyor. Bataryası 3000 mAh olan akıllı telefonda 16+16 MP çözünürlüklü çift arka kamera bulunuyor. İşletim sistemi Android 8.1 Oreo ile geldiği söylenen yeni amiralin tanıtımı 2 Mayıs 2018 Çarşamba günü New York kentinde yapılacak.