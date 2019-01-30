LG G7 ThinQ amiral gemisi için hazırladığımız bu bölümde birçok kullanıcının aradığı güncelleme versiyonlarını bir araya getirdik. Avrupa kullanıcılarının rahatlıkla ulaşabildiği bu KDZ dosyalarını global olarak sunmaya çalıştık. Akıllı telefon modelinize uygun KDZ dosyasını aşağıdaki listede bulup indirmeniz ve sürücüleriyle birlikte yükleme yapacağınız programı indirmeniz gerekmektedir. Aşağıda alt başlık altında size indirme linkleri verilecektir. LG G7 ThinQ stock rom indirmeyle garantiye hiçbir etki olmamaktadır.

LG G7 ThinQ Stock Rom Yükleme Programları

LG Up (LG UP ile stock rom nasıl yüklenir)

(LG UP ile stock rom nasıl yüklenir) LG USB Sürücüleri (LG USB Sürücüleri)

LG G7 ThinQ Avrupa LMG710EM

Android 8.0 Oreo

G710EM10e_00_0604.kdz LMG710EM10e / Turkey

LMG710EM10h / Turkey G710EM10h_00_0604.kdz

NOT = LG G7 ThinQ LMG710EM modeline sahip tüm kullanıcılar, üstte verilen KDZ dosyalarını akıllı telefonlarına yükleyebilirler.

LG G7 ThinQ Canada LMG710AWM

Android 8.0 Oreo

LG G7 ThinQ Güney Kore LMG710N

Android 8.0 Oreo

LMG710N10p / KTF G710N10p_00_0619.kdz

LMG710N10z / KTF G710N10z_00_0619.kdz

LMG710N11b / KTF G710N11b_00_0619.kdz

LMG710N11d / KTF G710N11d_00_0619.kdz

LMG710N10t / LGT G710N10t_00_LGU_KR_OP_0719.kdz

LMG710N10z / LGT G710N10z_00_LGU_KR_OP_0719.kdz

LMG710N11c / LGT G710N11c_00_LGU_KR_OP_0719.kdz

LMG710N11d / LGT G710N11d_00_LGU_KR_OP_0719.kdz

LMG710N10p / SKT G710N10p_00_0619.kdz

LMG710N10z / SKT G710N10z_00_0619.kdz

LMG710N11b / SKT G710N11b_00_0619.kdz

LMG710N11d / SKT G710N11d_00_0619.kdz

Android 9.0 Pie

LMG710N20c / KTF G710N20c_00_KT_KR_OP_0107.kdz

LMG710N10p / LGT G710N20c_00_LGU_KR_OP_0107.kdz

LMG710N10p / SKT G710N20c_00_SKT_KR_OP_0107.kdz

LG G7 ThinQ Asya LMG710EMW

Android 8.0 Oreo

G710EMW10c_00_OPEN_HK_DS_OP_0609.kdz LMG710EMW10c / Hong Kong

G710EMW10d_00_OPEN_HK_DS_OP_0609.kdz LMG710EMW10d / Hong Kong

G710EMW10e_00_OPEN_HK_DS_OP_0609.kdz LMG710EMW10e / Hong Kong

G710EMW10f_00_OPEN_HK_DS_OP_0609.kdz LMG710EMW10f / Hong Kong

LG G7 ThinQ Plus Asya LMG710EAW

Android 8.0 Oreo

G710EMW10c_00_OPEN_HK_DS_OP_0609.kdz LMG710EAW10c / Hong Kong

G710EMW10d_00_OPEN_HK_DS_OP_0609.kdz LMG710EAW10d / Hong Kong

G710EMW10e_00_OPEN_HK_DS_OP_0609.kdz LMG710EAW10e / Hong Kong

G710EMW10f_00_OPEN_HK_DS_OP_0609.kdz LMG710EAW10f / Hong Kong

LMG710EAW10c / SEA G710EAW10c_00_OPEN_SG_DS_OP_0609.kdz

LMG710EAW10e / SEA G710EAW10e_00_OPEN_SG_DS_OP_0609.kdz

LMG710EAW10f / SEA G710EAW10f_00_OPEN_SG_DS_OP_0609.kdz