LG G7 ThinQ amiral gemisi için hazırladığımız bu bölümde birçok kullanıcının aradığı güncelleme versiyonlarını bir araya getirdik. Avrupa kullanıcılarının rahatlıkla ulaşabildiği bu KDZ dosyalarını global olarak sunmaya çalıştık. Akıllı telefon modelinize uygun KDZ dosyasını aşağıdaki listede bulup indirmeniz ve sürücüleriyle birlikte yükleme yapacağınız programı indirmeniz gerekmektedir. Aşağıda alt başlık altında size indirme linkleri verilecektir. LG G7 ThinQ stock rom indirmeyle garantiye hiçbir etki olmamaktadır.
LG G7 ThinQ Stock Rom Yükleme Programları
- LG Up (LG UP ile stock rom nasıl yüklenir)
- LG USB Sürücüleri (LG USB Sürücüleri)
LG G7 ThinQ Avrupa LMG710EM
Android 8.0 Oreo
- LMG710EM10b / France G710EM10f_00_OPEN_EU_OP_0702.kdz
- LMG710EM10k / France G710EM10k_00_OPEN_EU_OP_0918.kdz
- LMG710EM10p / France G710EM10p_00_OPEN_EU_OP_1203.kdz
- LMG710EM10q / France G710EM10q_00_OPEN_EU_OP_1219.kdz
- LMG710EM10e / Turkey G710EM10e_00_0604.kdz
- LMG710EM10h / Turkey G710EM10h_00_0604.kdz
NOT = LG G7 ThinQ LMG710EM modeline sahip tüm kullanıcılar, üstte verilen KDZ dosyalarını akıllı telefonlarına yükleyebilirler.
LG G7 ThinQ Canada LMG710AWM
Android 8.0 Oreo
- LMG710AWM10f / Canada G710AWM10f_00_OPEN_CA_OP_0627.kdz
- LMG710AWM10i / Canada G710AWM10i_00_OPEN_CA_OP_0627.kdz
- LMG710AWM10j / Canada G710AWM10j_00_OPEN_CA_OP_0627.kdz
LG G7 ThinQ Güney Kore LMG710N
Android 8.0 Oreo
- LMG710N10p / KTF G710N10p_00_0619.kdz
- LMG710N10z / KTF G710N10z_00_0619.kdz
- LMG710N11b / KTF G710N11b_00_0619.kdz
- LMG710N11d / KTF G710N11d_00_0619.kdz
- LMG710N10t / LGT G710N10t_00_LGU_KR_OP_0719.kdz
- LMG710N10z / LGT G710N10z_00_LGU_KR_OP_0719.kdz
- LMG710N11c / LGT G710N11c_00_LGU_KR_OP_0719.kdz
- LMG710N11d / LGT G710N11d_00_LGU_KR_OP_0719.kdz
- LMG710N10p / SKT G710N10p_00_0619.kdz
- LMG710N10z / SKT G710N10z_00_0619.kdz
- LMG710N11b / SKT G710N11b_00_0619.kdz
- LMG710N11d / SKT G710N11d_00_0619.kdz
Android 9.0 Pie
- LMG710N20c / KTF G710N20c_00_KT_KR_OP_0107.kdz
- LMG710N10p / LGT G710N20c_00_LGU_KR_OP_0107.kdz
- LMG710N10p / SKT G710N20c_00_SKT_KR_OP_0107.kdz
LG G7 ThinQ Asya LMG710EMW
Android 8.0 Oreo
- LMG710EMW10c / Hong Kong G710EMW10c_00_OPEN_HK_DS_OP_0609.kdz
- LMG710EMW10d / Hong Kong G710EMW10d_00_OPEN_HK_DS_OP_0609.kdz
- LMG710EMW10e / Hong Kong G710EMW10e_00_OPEN_HK_DS_OP_0609.kdz
- LMG710EMW10f / Hong Kong G710EMW10f_00_OPEN_HK_DS_OP_0609.kdz
LG G7 ThinQ Plus Asya LMG710EAW
Android 8.0 Oreo
- LMG710EAW10c / Hong Kong G710EMW10c_00_OPEN_HK_DS_OP_0609.kdz
- LMG710EAW10d / Hong Kong G710EMW10d_00_OPEN_HK_DS_OP_0609.kdz
- LMG710EAW10e / Hong Kong G710EMW10e_00_OPEN_HK_DS_OP_0609.kdz
- LMG710EAW10f / Hong Kong G710EMW10f_00_OPEN_HK_DS_OP_0609.kdz
- LMG710EAW10c / SEA G710EAW10c_00_OPEN_SG_DS_OP_0609.kdz
- LMG710EAW10e / SEA G710EAW10e_00_OPEN_SG_DS_OP_0609.kdz
- LMG710EAW10f / SEA G710EAW10f_00_OPEN_SG_DS_OP_0609.kdz
- LMG710EAW10c / TWN G710EAW10c_00_OPEN_TW_DS_OP_0609.kdz
- LMG710EAW10d / TWN G710EAW10c_00_OPEN_TW_DS_OP_0609.kdz
- LMG710EAW10e / TWN G710EAW10c_00_OPEN_TW_DS_OP_0609.kdz
- LMG710EAW10f / TWN G710EAW10c_00_OPEN_TW_DS_OP_0609.kdz