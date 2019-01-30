LG G7 ThinQ amiral gemisi için hazırladığımız bu bölümde birçok kullanıcının aradığı güncelleme versiyonlarını bir araya getirdik. Avrupa kullanıcılarının rahatlıkla ulaşabildiği bu KDZ dosyalarını global olarak sunmaya çalıştık. Akıllı telefon modelinize uygun KDZ dosyasını aşağıdaki listede bulup indirmeniz ve sürücüleriyle birlikte yükleme yapacağınız programı indirmeniz gerekmektedir. Aşağıda alt başlık altında size indirme linkleri verilecektir. LG G7 ThinQ stock rom indirmeyle garantiye hiçbir etki olmamaktadır.

LG G7 ThinQ Stock Rom Yükleme Programları

LG G7 ThinQ Avrupa LMG710EM

Android 8.0 Oreo

 

NOT = LG G7 ThinQ LMG710EM modeline sahip tüm kullanıcılar, üstte verilen KDZ dosyalarını akıllı telefonlarına yükleyebilirler.

LG G7 ThinQ Canada LMG710AWM

Android 8.0 Oreo

  LG G6 Android 8.0 Oreo Testlerinde Görüntülendi

LG G7 ThinQ Güney Kore LMG710N

Android 8.0 Oreo

 

 

Android 9.0 Pie

LG G7 ThinQ Asya LMG710EMW

Android 8.0 Oreo

LG G7 ThinQ Plus Asya LMG710EAW

Android 8.0 Oreo

 

 

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