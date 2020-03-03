LG G7 ThinQ Şubat Ayı Güncellemesi Dağıtılıyor!

Yeni güncellemeyle birlikte LG G7 ThinQ Şubat ayı güncelleme dağıtımı gerçekleştiriliyor. Amiral gemisi için aylık olarak gerçekleştirilen güvenlik güncellemesi, şu an için Amerika bölgesindeki modellere dağıtılıyor.

LG G7 ThinQ Şubat Ayı Güvenlik Güncellemesi

LG G7 ThinQ Amerika modelleri için dağıtılan yeni güncelleme, güvenlik üzerine verilen bir yazılım oluyor. Bu yeni güvenlik yazılımı ile birlikte akıllı telefon modeline sahip kullanıcılar, Şubat ayı güvenlik yamasına kavuştu. Amerika bölgesinde farklı olarak dağıtılan güncellemeden birkaç model için V20h versiyonu ile dağıtım gerçekleştirildi. Bu dağıtımla birlikte kullanıcılar, Android Güvenlik Yaması üzerinde 1 Şubat 2020 tarihli yeni güvenlik yazılımına sahip oldu.

Android sürümü: 9.0 Pie

Yazılım Sürümü: LMG710EM20h

Kernel Sürüm: 4.9.112

4.9.112 Yapım Numarası: PQK1.181105.001

Güvenlik Yaması : 01.02.2020

: 01.02.2020 Ana Bant Sürümü: MPSS.AT.4.0.c2. 9-00061-SDM845_GEN_PACK-1

MPSS.AT.4.0.c2. 9-00061-SDM845_GEN_PACK-1 Dosya Boyutu :155 MB (OTA)

:155 MB (OTA) KDZ Dosyası:

LG G7 ThinQ Şubat Ayı Güncellemesi Nasıl Yapılır?

Yapılan yeni güncelleme OTA üzerinden sunuldu. Bu yöntemle güncelleme yapmak için telefonda Ayarlar > Genel > Telefon Hakkında > Güncelleme Merkezi > Yazılım Güncelleştirmesi adımlarını takip edin.

Bu işlemle güncellemeye kavuşamayanlar, bilgisayar üzerinden LG Bridge programıyla deneyebilirsiniz. Bu program ile hem güncelleme hem de yedekleme yapabilirsiniz. Programla ilgili tüm bilgiler için buraya tıklayın.

İki aşamada da güncellemeyi yapamayanlar, son olarak manuel yükleme programı olan LG UP ile kendileri güncellemeyi yapabilir. Bu programla verilen güncellemenin KDZ dosyası kullanılarak akıllı telefonunuza yükleyebilirsiniz. Programa ait tüm dosyalar ve bilgiler için buraya tıklayın.

Güncellemeyi yapmadan önce;