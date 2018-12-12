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LG G7 ThinQ T-Mobile Kasım Ayı Güncellemesi Verildi

By Ahmet Dizdar
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Amerika modeli olan LG G7 ThinQ T-Mobile için yeni güncelleme dağıtıldı. Dağıtılan güncelleme detayları, bizlere güvenlik güncellemesi olduğunu söylüyor.

LG G7 ThinQ Kasım Ayı Güncellemesi

Diğer modelleri gibi bu modrline de güncellemeyi veren firma, LG G7 ThinQ T-Mobile için 1 Kasım 2018 güvenlik yaması sundu. Sunulan güncelleme OTA üzerinden kullanıcılara sağlandı.

    • Android sürümü: 8.0 Oreo
    • Yazılım Sürümü: H93220p
    • Kernel Sürüm: 4.4.78
      • Yapım Numarası: OPR1.170623.026
    • Güvenlik Yaması: 01.11.2018
    • Güvenlik Yaması: 01.11.2018
      • Ana Bant Sürümü: MPSS.AT.2.5.c1-2-00034-8998_GEN_PACK-1
    • Dosya Boyutu:
    • Dosya Boyutu:
  • KDZ Dosyası:

Kasım Ayı Güncellemesi Nasıl Yapılır?

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Bu modellere sahip kullanıcılar, telefonlarının Ayarlar > Genel > Telefon Hakkında > Güncelleme Merkezi > Yazılım Güncelleştirmesiadımlarını takip ederek OTA güncellemesini uygulayabilir.

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Henüz telefondan güncellemeyi alamayanlar bilgisayar yardımıyla güncellemeyi hiç beklemeden gerçekleştirebilir. Bunun için LG Bridge programı gereklidir. Bu programla ilgili tüm detaylar için buraya tıklayın.

Güncellemeyi yapmadan önce;

    1. Güncellemeyi mutlaka wi-fi üzerinden gerçekleştirin. Aksi takdirde mobil veri ile yapılan büyük boyutlu güncellemeler paketinizde aşıma neden olabilir.
    1. Güncellemeyi yapmadan önce şaej seviyesine dikkat edin. En az %50 şarj seviyesi olmasına özen gösterin.
  1. Güncellemeyi yaptıktan sonra stabil bir kullanım için hard reset atınız. Bu yöntem ile ilgili bilgi almak için buraya tıklayın
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Ahmet Dizdar
LG akıllı telefonları üzerine yazılım güncelleme, root-rom rehberleri ve teknik servis bilgini.

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