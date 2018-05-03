LG G7 ThinQ Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı

Güney Koreli firmanın yeni amiral gemisi modeli LG G7 ThinQ tanıtıldı. Uzun süredir beklenen yeni amiral gemisiyle ilgili bilgilerin hepsi kesinleşti. Merakla beklenen yeni akıllı telefon modeliyle ilgili bilinmeyenlerin hepsi açığa çıktı. Firmanın uygulamış olduğu farklı politikayla ayrı bir zaman ve tarihte tanıtılan yeni amiralin satışları Mayıs ayı ortasında başlıyor.

LG G7 ThinQ Tanıtıldı

LG G7 ThinQ tanıtıldı ve firma tarafından hızlı bir şekilde harekete geçirildi. Geçen sene MWC 2017 etkinliğinde LG G6 modelini tanıtan firma bekleneni alamamıştı. Bunu, rakibi Samsung firmasının Galaxy S8 ve Galaxy S8+ modellerinde kırmış olduğu rekor satışa bağlamıştı. Bu stratejiyi değiştiren firma, MWC, CES ve IFA gibi fuarlarda akıllı telefon tanıtımı yapmayacağını söyledi. Bununla birlikte LG G7 ThinQ modeli farklı bir tarihte ve farklı bir lansman ile tanıtılmış oldu.

Bu tanıtım stratejisine ek olarak akıllı telefonla ilgili yapılan bir diğer değişiklik ise yapay zeka teknolojisi oluyor. Firmanın MWC 2018 etkinliğinde tanıttığı LG V30s ThinQ ve LG V30s+ ThinQ modelleriyle hayatımıza sokan firma, aynısını LG G7 ThinQ modeliyle uyguluyor. Bizlere sunduğu AI yazılımı ile birlikte çektiğimiz fotoğraflarda nesnelerin taraması yapılarak isimleri öğrenilebilecek. Kamera üzerinde adlandırılan QLens ile yapılacak olan bu taramada almak istediğimiz eşyanın hangi mağazada olduğunu ve fiyatının ne kadar olduğunu bileceğiz. Ek olarak QVoice özelliğiyle birlikte farklı seslendirmeler yaparak uygulamaların açılışını farklılaştırabilecek ve işlerimizi daha kolay hale getirebileceğiz.

LG G7 Teknik Özellikleri ve Fiyatı

LG G7 ThinQ teknik özellikler tarafında 6.1 inç büyüklüğünde IPS LCD bir ekran ile geliyor. Çözünürlüğü 3120 x 1440p (QHD+) olan modelin 19,5:9 Full Vision ekran formatı bulunuyor. Akıllı telefonun panel özelliğiyle birlikte %35 oranında güç tasarrufu sağlanıyor ve 1000nit parlaklık düzeyine kadar ulaşılabiliyor. Bu bugüne kadar bir telefonda kullanılmış en yüksek değer. V30 ve rakiplerinin neredeyse iki katına ulaşan bir parlaklık düzeyi sunmakta. Performans tarafında gücünü Qualcomm Snapdragon 845 işlemciden alan modelin grafik birimini Adreno 630 GPU üstleniyor. Kapasiteler bakımından 4 GB RAM ve 64 GB depolama ikilisiyle gelen yeni amiralin bir de 6 GB RAM ve 128 GB depolama kapasitelerine sahip G7+ ThinQ modeli yer alıyor.

Batarya kapasiteleri 3000 mAh olan modellerin arka taraflarında 16+16 MP çözünürlüklü çift arka kamera yer alıyor. Ön tarafta ise 8 MP çözünürlüklü selfie kamerası yer alıyor. İşletim sistemi tarafında Android 8.1 Oreo yüklü bir şekilde gelen modellerin IP68 sertifikası, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11/a/b/g/n/ac desteği ve kablosuz şarj özellikleri görülüyor. Ses tarafında oldukça güçlü gelen akıllı telefonların 32-bit Hi-Fi Quad DAC ses teknolojisi ve Boombox Speaker ile 3D Surround sistem desteği bulunarak 6 dB yüksekliğinde ses çıkışı verebiliyor.

LG G7 ThinQ ve LG G7+ ThinQ Fiyatları

Amiral gemisi modelin teknik özelliklerinden sonra fiyatları da kesinlik kazanmış oldu LG G7 ThinQ modeli için konuşulan, 740$ fiyat etiketiyle Amerika’da piyasaya sunulması beklenmekte. LG G7+ ThinQ modelinin fiyatı hakkında şuan bilgi bulunmamakta. Akıllı telefonların satışları ise Mayıs aynın ortasında başlayacak. İki akıllı telefon modeliyle ilgili olarak satışta Auroa Black, Platinum Gray, Morrocan Blue ve Raspberry Rose renk seçenekleriyle yer alacağı belirtildi.