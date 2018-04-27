LG G7 ThinQ Teaser Videosu Yayımlandı!

LG firması, resmi sosyal medya hesaplarından paylaştığı videolar ve görsellerle birlikte BTS ile bir işbirliği içinde olduğunu göstermişti. Bu işbirliği ile ilgili teaser videosu yayımlayan firmanın LG G7 ThinQ ile ilgili 7 önemli özelliğin vurgulandığı belirtiliyor. LG G7 ThinQ teaser videosunda yer alan BTS grubu üyeleri, Güney Kore’de tanınan çok popüler bir müzik grubudur. Bu grubun LG G7 ThinQ ile ilgili videoda yer alması, yeni amiral gemisi modelin satışları konusunda oldukça iyi bir izlenim göstereceği söyleniyor.

LG G7 ThinQ Teaser Videosunda BTS Grubu Yer Aldı

LG G7 ThinQ teaser videosunda yer alan BTS müzik grubu üyeleri, yaptıkları konuşmalarla LG G7 ThinQ ile ilgili ufak ipuçları verdi. 7 kişilik grubun yeni amiral gemisi model G7 ThinQ ile ilgili önemli 7 özelliği vurguladığı grup üyelerince söyleniyor. LG Mobile resmi YouTube hesabı tarafından yayımlanan videoda Korece konuşan grup üyelerinin İngilizce altyazı ile takibi yapıldığında bu açıkça anlaşılıyor.

Müzik grubu üyeleri, yeni amiralin özellikleri haricinde LG G7 ThinQ tanıtımıyla ilgili de küçük bir bilgi veriyor. Bu bilgide çok yakında geleceği ve bunun için biraz daha beklememizi istiyorlar. Bu süreyle ilgili olarak LG G7 ThinQ modelinin 2 Mayıs 2018 tarihinde New York kentinde tanıtılacağı vurgulanıyor.

LG G7 ThinQ Teknik Özellikleri

Yeni amiral gemisi LG G7 ThinQ, teknik özellikler tarafında çok gelişmiş bir şekilde geliyor. Akıllı telefonun benchmark testlerine bakıldığında Snapdragon 845 işlemciyle çok iyi sonuçlar aldığı görülüyor. Ekran tarafında firma yine IPS LCD ekran tercih ediyor ve 6.1 inç büyüklüğünde 3120 x 1440p (QHD+) çözünürlük sunuluyor. Kamera tarafında AI yazılımı ile gelen modelin kamerası LG V30s ThinQ ailesi kadar gelişmiş olacak. 4 GB RAM ve 64 GB depolama ile gelen akıllı telefonun bir de 6 GB RAM ve 128 GB depolama kapasitelerine sahip G7+ ThinQ modeli tanıtılacağı düşünülüyor.

Batarya kapasitesi 3000 mAh olacak modelin işletim sisteminde Android 8.0 Oreo hazır olacak. 2 Mayıs 2018 tarihinde New York’ta ve 3 Mayıs 2018 tarihinde Seoul kentinde tanıtılacak olan modelin satışları Mayıs ayının ortasından itibaren başlayacak. Akıllı telefonlar, piyasaya Morrocan Blue, Auroa Black, Platinum Gray ve Raspberry Rose renk seçenekleriyle satışa sunulacak.