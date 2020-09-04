LG G7 ThinQ Türkiye Android 10 Güncellemesi Dağıtıldı!

Yeni gelen güncellemeyle birlikte LG G7 ThinQ Türkiye modelleri Android 10 işletim sistemi güncellemesine kavuştu. 2020 yılının başından beri beklenen güncelleme son olarak Avrupa modellerine dağıtılmıştı.
LG G7 ThinQ Türkiye Android 10 Güncellemesi
Dağıtılan güncellemenin içeriğine baktığımızda kullanıcıları 1.8 GB boyutunda bir güncelleme karşılıyor. Yenilikleriyle birlikte gelen güncelleme hem OTA hem de LG Bridge yoluyla dağıtıldı. Güncelleme, yeniliklerin yanı sıra beraberinde yeni tarihli Android Güvenlik Yaması ve Google Yamaları desteğiyle de geldi.
- Android sürümü: 10.0 Q
- Yazılım Sürümü: LMG710EM30b
- Kernel Sürüm: 4.9.112
- Yapım Numarası: PQK1.181105.001
- Güvenlik Yaması: 01.07.2020
- Ana Bant Sürümü: MPSS.AT.4.0.c2. 9-00061-SDM845_GEN_PACK-1
- Dosya Boyutu:1.8 GB (OTA)
- KDZ Dosyası: G710EM30b_00_0807.kdz
LG G7 ThinQ Android 10 Güncellemesi Nasıl Yapılır?
Yapılan yeni güncelleme OTA üzerinden sunuldu. Bu yöntemle güncelleme yapmak için telefonda Ayarlar > Genel > Telefon Hakkında > Güncelleme Merkezi > Yazılım Güncelleştirmesi adımlarını takip edin.
İki aşamada da güncellemeyi yapamayanlar, son olarak manuel yükleme programı olan LG UP ile kendileri güncellemeyi yapabilir. Bu programla verilen güncellemenin KDZ dosyası kullanılarak akıllı telefonunuza yükleyebilirsiniz. Programa ait tüm dosyalar ve bilgiler için buraya tıklayın.
Güncellemeyi yapmadan önce;
- Güncellemeyi Wi-Fi ağı ile yapmaya özen gösterin. Telefonda Mobil Veri ile yapılan güncellemeler, paket aşımına neden olup faturaya yansıyabilir.
- Telefonunuzu güncellemeden önce şarj seviyesinin en az %50 olmasına gösterin.
- Güncelleme sonrası telefonu sıfırlayacağınız için öncesinde mutlaka yedek almayı unutmayın.
- Güncellemeyi yaptıktan sonra stabil bir kullanım için hard reset atınız. Bu yöntem ile ilgili bilgi almak için buraya tıklayın.