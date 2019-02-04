Uzun süredir güncelleme bekleyen LG G7 ThinQ Türkiye kullanıcılarına sevindirici haber geldi. Yeni güncelleme 1 Şubat 2019 tarihi itibarıyla ülkemizdeki akıllı telefon kullanıcılarına dağıtıldı.

LG G7 ThinQ Türkiye Aralık Güncellemesi

Yeni dağıtılan güncellemenin detaylarına bakıldığında Avrupa modelleri gibi LG G7 ThinQ Türkiye modeline de güvenlik paketi verildi. Bu güvenlik paketi ile birlikte akıllı telefonun Google yamaları, performans ve işlevsellik özellikleri ve Android Güvenlik Yaması güncellendi. Yeni güncelleme, akıllı telefon modeline V10q versiyonu ile sunuldu.

Android sürümü: 8.0 Oreo

Yazılım Sürümü: LMG710EM10q

Kernel Sürüm: 4.9.65

4.9.65 Yapım Numarası: OPR1.170623.032

OPR1.170623.032 Güvenlik Yaması : 01.12.2018

: 01.12.2018 Ana Bant Sürümü: MPSS.AT.4.0.c2.9-00045-SDM845_GEN_PACK-1

MPSS.AT.4.0.c2.9-00045-SDM845_GEN_PACK-1 Dosya Boyutu :

: KDZ Dosyası:

LG G7 ThinQ Aralık Ayı Güncellemesi Nasıl Yapılır?

Güney Koreli firma, akıllı telefon modeli için sunduğu güncellemeyi telefon üzerinden sağladı. Bu yönteme OTA adı verilen güncellemeyi yapmak için telefonun Ayarlar > Genel > Telefon Hakkında > Güncelleme Merkezi > Yazılım Güncellemesi adımlarını takip ederek OTA yoluyla güncelleme yapabilirsiniz.

Bu güncellemeyi henüz OTA üzerinden alamayan akıllı telefon kullanıcıları için firma, güvenlik güncellemesini sistem güncellemesi olarak LG Bridge programı üzerinden de sunuyor. Bu programla birlikte baştan yazılım yüklenip son güncellemeli haliyle telefona kurulabiliyor. Programla ilgili gerekli dosyalara ve bilgilere ulaşmak için buraya tıklayın.

Her iki yöntemle de güncellemeyi yapamayan kullanıcılar için ve telefonuna uyumlu olan yazılımı yüklemek isteyenler için son yöntem LG UP programı oluyor. Bu programla birlikte verilen yazılımın KDZ dosyası indirilip manuel şeklinde güncelleme yapılabilir. LG UP programının nasıl kullanıldığını öğrenmek için ve dosyalara ulaşmak için buraya tıklayın.

Güncellemeyi yapmadan önce;