LG G7 ve LG Q7 Rusya’da Onaylandı!

Güney Koreli firmanın yeni amiral gemisi modeli LG G7 ve orta segment modeli LG Q7 Rusya’da onaylandı. LG G7 ve LG Q7 modelleri, Rusya’da sertifikalandırarak özellikleri de kesinleşmiş oldu. Teknik detayları sızdırılmayan sertifikada iki modelin de yazılım bilgisi biliniyor. Tanıtım tarihine çok yaklaşılan LG G7 modelinin beraberinde LG Q7 modelini de göstermesi bekleniyor. Henüz net bir bilgi bulunmayan bu tanıtımda LG G7 ThinQ ve LG G7+ ThinQ modelleri tanıtılacak.

LG G7 ve LG Q7 Geliyor

LG firmasının yeni akıllı telefon modelleri LG G7 ve LG Q7 onaylandı. Rusya’da onaylanan bu akıllı telefon modelleriyle ilgili bilgiler de yer alıyor. Bu bilgileri sızdıramayan yabancı kaynakların akıllı telefonlarla ilgili yazılım bilgileri bildiği gözüküyor. Amiral gemisi model LG G7 ThinQ özellikleri çok net olmasa da biliniyor lakin LG Q7 modelinin çok fazla özelliği bilinmiyor.

İki akıllı telefon LG G7 ve LG Q7, yazılım tarafında Android’in son sürümü olan Android 8.1 Oreo işletim sistemiyle çıkış yapacak. Güney Koreli firmanın yakın zamanda açtığı LG Global Yazılım Merkezi ile birlikte güncellemeler daha hızlı ve daha verimli sunulacak. Güncelleme tarafında iyileştirmeler yapan firmanın akıllı telefon tanıtımlarında da farklılığı firmanın yararına olacak.

LG G7 ThinQ teknik özellikleri net olarak bilinmese de 6.1 inç büyüklüğünde M+LCD ekran ile gelecek. Çözünürlüğü 3120 x 1440p olacak akıllı telefonun 19:9 Full Vision ekran formatı olacak. Bu M+LCD ekran teknolojidiyle %35 güç tasarrufu sağlanacak ve 900-nit parlaklığa ulaşılabilecek. Akıllı telefonun aynı tanıtımda bir de OLED ekranlı varyantı olacak. Yongası Qualcomm Snapdragon 845 işlemcisi olacak telefonun grafik biriminde Adreno 630 GPU yer alacak. Depolama ve RAM tarafında 4 GB RAM ve 64 GB depolama ile gelen modelin bir de 6 GB RAM ve 128 GB depolamaya sahip LG G7+ ThinQ modeli olacak.

Kamera özelliklerinde 16+16 MP çözünürlüklü çift arka kamera ile gelmesi beklenen akıllı telefonların ana kameralarında f1.5 diyafram açıklığı olacak. Ön kamera bilgisi bulunmayan modellerin 3000 mAh batarya ve Android 8.1 Oreo işletim sistemi bulunacak. İki yeni model, 2 Mayıs 2018 tarihinde New York kentinde yapılacak olan lansmanda tanıtılacak.

Yeni akıllı telefon LG Q7 özelliklerine bakıldığında 5.5 inç büyüklüğünde 2160 x 1080p (FHD+) çözünürlüğünde gelecek. Yongası Snapdragon 600 veya Snapdragoon 400 serisi olacak modelin 3 GB RAM ve 32 GB depolama ikilisiyle görüleceği tahmin ediliyor. Tasarımı LG V30 modeline benzeyen telefonun LG V30 mini olarak adlandırılacağı düşünülüyor. LG Q6 modelinin LG G6 mini olarak çıkması ve LG Q8 modelinin LG V20 mini olarak anılması, yeni akıllı telefonun de LG V30 mini olarak anılacağına işaret ediyor.