LG G7 ve LG V40 için Android 9 Pie Güncellemesi Başladı

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LG güncelleme politikasında beklenmedik bir hamle yaptı. Uzun süredir yazılım güncellemerinde oldukça geç davranıyor ve kullanıcılarını bu konuda üzüyordu. Bugün Güney Kored’de LG G7 ile LG V40 modelleri için Android’in en son sürümü olan Android 9 Pie güncellemesini dağıtmaya başladı.

2018 Yılı amiral gemileri Güney Kore’de Android 9 Pie yazılım güncellemesini Ota ve LG Manager üzerinden almaya başladı. LG G7 Thinq Güney Kore modeli G710N kullanıyorsanız OTA veya LG Manager üzerinden telefonunuzu güncelleyebilirsiniz. Yakın zamanda ülkemizde de satışa sunulacak LG V40 akıllı telefonuda Android 9 Pie güncellemesi ile tanıştı. Henüz ülkemizde satışı olmayan akıllı telefonun Güney Kore modelini kullanıyorsanız sizde güncellemeri kontrol etmeyi unutmayın.

LG aynı zamanda birde güncelleme programı yayımladı.

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Bu takvime göre LG V35 birinci çeyrekte, LG V30 ve V30S ikinci çeyrekte, G6, V20 ve Q8 için üçüncü çeyrekte, Q9 ve X5 içinse güncelleme yılın dördüncü çeyreğinde dağıtılacak.

Bu programda sürpriz olan LG V20’ninde güncelleme takviminde yer alması. Zira geçtiğimiz günceller LG V20 için güncelleme proğramının sonlandığınız duyurmuştu.

LG G7 Android 9 Pie Türkiye Güncellemesi

LG G7 Thinq Türkiye ve Avrupa modelleri içinde güncellemenin önümüzdeki aylarda dağıtılacağını belirtelim. LG G7 ve V40 modelleride Şubat veya bir sonki aylar içerisinde Android 9 ile tanışacak.