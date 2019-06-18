LG G7 Verizon Android Pie Güncellemesi Dağıtıldı

LG G7 Verizon Android Pie güncellemesi Amerika’da dağıtılmaya başlandı. Operatör akıllı telefonuna dağıtılan güncellemeyle birlikte Verizon kullanıcıları yeni işletim sistemine kavuşmuş oldu.

LG G7 Verizon Android Pie Güncellemesi

LG G7 Verizon modeli için sağlanan yeni güncellemeyle birlikte Android 9.0 işletim sistemi kullanıcılara sunuldu. Model numarası LMG710VM olarak geçen akıllı telefon için sunulan güncellemenin versiyonu ise V20a olarak geliyor.

Android sürümü: 9.0 Pie

Yazılım Sürümü: LMG710VM20a

Kernel Sürüm: 4.4.78

4.4.78 Yapım Numarası: OPR1.170623.026

Güvenlik Yaması : 01.06.2019

: 01.06.2019 Ana Bant Sürümü: MPSS.AT.2.5.c1-2-00034-8998_GEN_PACK-1

MPSS.AT.2.5.c1-2-00034-8998_GEN_PACK-1 Dosya Boyutu :

: KDZ Dosyası:

LG G7 Verizon Android 9.0 Güncellemesi Nasıl Yapılır?

Yapılan yeni güncelleme OTA üzerinden sunuldu. Bu yöntemle güncelleme yapmak için telefonda Ayarlar > Genel > Telefon Hakkında > Güncelleme Merkezi > Yazılım Güncelleştirmesi adımlarını takip edin.

Bu işlemle güncellemeye kavuşamayanlar, bilgisayar üzerinden LG Bridgeprogramıyla deneyebilirsiniz. Bu program ile hem güncelleme hem de yedekleme yapabilirsiniz. Programla ilgili tüm bilgiler için buraya tıklayın.

İki aşamada da güncelleyemeyenler, son olarak manuel yükleme programı olan LG UP ile kendileri güncellemeyi yapabilir. Bu programla verilen güncellemenin KDZ dosyası kullanılarak akıllı telefonunuza yükleyebilirsiniz. Programa ait tüm dosyalar ve bilgiler için buraya tıklayın.

Güncellemeyi yapmadan önce;