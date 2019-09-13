LG G8 Android 10 Beta Güncellemesi Başladı

LG firması yeni amiral gemisi modeli için güncelleme çalışmalarına hızlıca başladı. Yeni akıllı telefon modeli LG G8 ile ilgili firmanın yeni işletim sistemi yazılımını hazırladığı bilgileri ortaya çıktı. LG G8 Android 10 Beta sürümünün kernel kodları ve sürümle ilgili detaylar belli oldu.

LG G8 Android 10 Beta Güncellemesi Hazırlandı

Yeni akıllı telefonun güncellemeyle ilgili gelişen bilgilerde Android 10 Beta sürecinin başladığı belirtiliyor. İlk olarak klasikleşen bir hareketle Güney Kore modelleri için başlayacak sürecin daha sonra Amerika kıtasına ve sonra diğer kıtalar için yayılacağı söyleniyor.

Yeni işletim sistemiyle ilgili olarak yayınlanacak Beta programına bakıldığında LG LMG820N modeli için V17q versiyonunun dağıtılacağı bilgisi yazılıyor. Yaklaşık 1.5 GB olan Beta güncellemesiyle birlikte firma, akıllı telefon üzerinde testlerine resmen başladı. İki aşamalı beta süreciyle testlerini tamamlaması beklenen firmanın akıllı telefonu için Final sürümünü yılın son ayına doğru yapması bekleniyor.

Belirtilen bazı bilgilere göre;

Bu Beta sürecine sadece Güney Kore modelleri katılabiliyor.

modelleri katılabiliyor. Firma, sunduğu yazılımla kullanıcıların günlük kullanımlarını kontrol edip yazılım optimizasyonunu ona göre yapmayı planlayarak en iyi yazılımı sunmayı istiyor.

Beta programı kullanacaklar, telefonlarındaki tüm bilgileri kaybedecekler ve hiçbir şekilde yedekleme veya geri yükleme yapamayacaklar.

Final sürümü için biraz daha bekleyecek olan LG G8 ThinQ kullanıcıları, şu an için her ay geliştirilen Android Güvenlik Yaması almaya devam edecek.