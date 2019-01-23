LG MWC 2019 etkinliğinde tanıtımına yapacağı yeni amiral gemisi akıllı telefonu LG G8’in model numarası ortaya çıktı. LG G8, GCF Sertifikası sürecinde yeni numarası ortaya çıktı. LG G8 model numarası Küresel Sertifika fonu tarafından onaylandı.

LG G8, 24 Şubat tarihinde MWC etkinliği kapsamında tanıtımı yapılacak. 2019 Amiral gemisi akıllı telefon LG G8 ThinQ LM-G820UM model numarası ve ismini kullanacağı GCF sertifikası ile kesinlik kazandı.

GCF (Global Sertifikasyon Forumu) listelerine göre, LM-G820UM, 4G LTE bantları B2, B3, B4, B5, B7, B20 ve B28’i destekliyor.

Kaynaklarımıza göre, LM G820UM (G820UM) Kanada pazarı için LG G8 ThinQ model numarasıdır. Kanada’daki tüm büyük taşıyıcılar aracılığıyla satışa sunulacak.