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LG G8 MWC 2019 Etkinliğinde Tanıtılabilir

By Ahmet Dizdar
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Yeni amiral gemisi için hazırlıklarını sürdüren LG firmasının ilginç bir kararı ortaya çıktı. Daha önce farklı bir tanıtım amaçlayan firmanın bu yıl uyguladığı politikayı bozabileceği gündeme getirildi. Firmanın düşüncesine göre LG G8 MWC 2019 etkinliğinde karşımıza çıkabilir.

LG G8 MWC 2019 Etkinliğinde Yer Alacak Mı?

Güney Koreli firmanın özellikle LG V30 modelinden sonra aldığı kararla G ve V serisi amiral gemisi modellerinin tanıtımını tek başına yapacağını söylemiştik. Bu politikayı LG Q6 serisi, LG G7 ThinQ ve LG V40 ThinQ amirallerinde uygulayan firmanın politikayı bozabileceği ihtimali belirdi. İddialara göre firma yeni amiral gemisi modelini önümüzdeki etkinlikte tanıtacak. Bu iddiayla birlikte LG G8 MWC 2019 etkinliğinde görücüye çıkabilir.

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CES 2019 etkinliğinde LG K10 2019 modelini gösteren firmanın yeni amiral gemisi LG G8 (LG G8 ThinQ), İspanya’nın Barselona şehrinde düzenlenecek olan MWC 2019 etkinliğinde tanıtılacak. Tanıtım tarihi net olmayan amiralin duyurulacağı etkinlik 26 Şubat 2019 tarihinde başlayacak.

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LG G8 Teknik Özellikleri

Yeni amiral gemisi LG G8, ekran tarafında bir ilke ima atarak 4K ekran çözünürlüğü ile gelecek. Şu anki amirali LG G7 ThinQ gibi çentikli ekran özelliğiyle gelecek akıllı telefonun işlemcisi muhtemel olarak Qualcomm Snapdragon 855 olacak. Depolama biriminin 128 GB olması beklenen modelin 6 GB RAM ve 8 GB RAM kapasiteli iki varyantı olacak.

İşletim sistemi Android 9.0 Pie olarak çıkacak yeni amiralde batarya kapasitesi çok merak ediliyor. Kesin bilgi olmamakla birlikte LG G8 en az 4000 mAh batarya kapasitesine sahip olabilir. Rakip firmalardan Huawei Mate 20 serisinin bu barajda olması, Güney Koreli ekibi de atağa çıkarabilir.

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Henüz kesin olmamakla birlikte LG G8 amiral gemisi modelin MWC 2019 etkinliğinde tanıtılma ihtimali artmasıyla birlikte bilgiler daha hızlı sızacaktır. En hızlı ve en verimli şekilde sizlere bilgi vermeye çalışacağız.

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Ahmet Dizdar
LG akıllı telefonları üzerine yazılım güncelleme, root-rom rehberleri ve teknik servis bilgini.

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