LG G8 Sound On Display Teknolojisiyle Gelebilir

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Yeni çıkan bir iddiaya göre Samsung ve LG arasında yeni bir alanda rekabet ortaya atıldı. İki firmanın da ilgi duyduğu bu teknolojik alan ise ekrana gömülü ses görüntüleme teknolojisi oluyor. LG, yeni yılda tanıtacağı LG G8 amiral gemisi modeli için bu teknolojiyi Samsung firmasından önce kullanabilir. LG G8 Sound On Display özelliği Samsung’u geride bırakabilir.

LG G8 Sound On Display Teknolojisini Önce Kullanabilir

Yeni amiral gemisi akıllı telefonlarda görülmeye başlanan ekrana gömülü parmak izi okuyucu teknolojisi, firmalar için artı etki oluşturarak kullanıcılarına tam ekran deneyimi yaşatma imkanını biraz daha artırmış oldu. Bununla ilgili yarışan Samsung ve LG firması ortaya çok daha değişik bir teknoloji ile çıkacak. LG firması, LG G8 Sound On Display özelliğiyle öne geçmek istiyor.

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Yaklaşan CES 2019 etkinliğinde Samsung firmasının bir prototip tanıtacağı ve bu prototipte Sound On Display teknolojisini tanıtacağı söylenmişti. Yeni sızıntıların ortaya çıkmasıyla birlikte geri çekildiği belirtildi. Bu teknolojik alanda kendisini gösteren LG firması kolları sıyırarak işe koyuldu. Yeni girişimle LG G8 amiral gemisine Sound On Display özelliği eklenecek.

Çentikli tasarım ile daha iyi ekran deneyimi sunmak isteyen firmalar, Fingerprint On Display özelliğiyle bu deneyimi daha yukarıya çekmeye çalıştı. Güney Koreli firmanın çentikli tasarıma sadık kalıp kalmayacağı bilinmese de Sound On Display özelliğini kullanarak rekor kırdıracak derecede ekran/çerçeve oranını yeni amiral gemisinde gösterebileceği söyleniyor.

Akla takılan sorular ise “kamera, sensörler ve ahize ne olacak?” oluyor. Firma, ahizeyi Sound On Display teknolojisiyle ekran içine gömerek çözecek. Buna sensörler de dahil olacak. Kamera konusunda belirsizliğini koruyan tasarımın Galaxy S10 modellerindeki gibi ekranın içinde bir yuvarlak alanda olabileceği ihtimalleri de dolaşıyor.

Tanıtım tarihi olarak Mayıs 2019 işaret edilen amiral gemisinin her geçen gün sızan bilgileri geldikçe sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.