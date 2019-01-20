LG MAĞAZA GİT
Haberler

LG G8 Takılabilir Ekran Özelliği İle Gelebilir

By Ahmet Dizdar
- Advertisement -

Sızdırılan bilgiye göre yeni amiral gemisi LG G8 takılabilir ekran özelliğiyle gelebilir. LG, Çok farklı bir inovasyon olan bu özellikle firmalar arasındaki rekabeti ciddi boyuta taşıyabilir. Herkesin bildiği LG V serisindeki ikinci ekran gibi değil, tamamen ana ekrandan ayrı bir ana ekran daha olacak.

LG G8 Takılabilir Ekran Tasarımı Söylentileri Dolaşıyor

Firmanın yeni amiral gemisi ile ilgili bir sızıntı paylaşan CNet, “LG G8 takılabilir ekran özelliği ile gelecek.” söyleminde bulundu. Raporunda bunu belirten kaynak, Güney Koreli firmanın bu inovasyonu gerçekleştirerek MWC 2019 etkinliğine damga vuracağını belirtiyor.

- Advertisement -

Her ne kadar kulağa inanılmaz gelen takılabilir ekran özelliği, daha önce tanıtılan ZTE Axon M adlı modeldeki gibi olacak. LG G8 amiral gemisi tanıtıldığında tasarımında barındırdığı ekran ile sunulacak. Tek fark, ikinci ekran modüler tasarım ile gösterilecek. Tasarımsal olarak Samsung Galaxy S10 modeli gibi olması beklenen LG G8 amiral gemisinin 2.ekranı ek olarak bir aparat konumunda yer alacak.

  LG G5 Android 8.0 Oreo Güncellemesi Avrupa'da Dağıtılıyor

ZTE Axon M modeline ait olan çift ekran özelliği gösterilmektedir.
Kaynak: PhoneArena

LG G8 Teknik Özellikleri

Ekran tarafında hangi boyutta geleceği bilinmeyen amiral gemisinin 4K+ ekran çözünürlüğü olacak. Firma, V serisi için OLED ekran tercih ederken G serisi için LCD ekran tercihinde bulunuyor. LG G8 modeli için de LCD ekran teknolojisinin kullanılacağı tahmin ediliyor. İşlemci tarafında Qualcomm Snapdragon 855 ile gelecek modelde 6 GB RAM ve 128 GB depolama birimleri yer alacak. İkinci varyantında 8 GB RAM barındıracak telefonun micro SD kart desteği 2 TB hafızaya kadar olabilecek.

  Ufuk Gürsoy LG Electronics'den Ayrıldı!

Batarya kapasitesinde en çok 3300 mAh tercih eden firmanın LG G8 modelinde 4000 mAh seviyesine çıkacağı söyleniyor. İşletim sistemi Android 9.0 Pie olacak amiralde multimedya alanı çok güçlü olacak. Geçtiğimiz günlerde haberini yaptığımız Sound On Display özelliği barındıracak modelin Boombox Speaker özelliği ve 32-bit Hi-Fi Quad DAC teknolojisi de olacak.

- Advertisement -
Önceki İçerikLG Android 9.0 Pie Güncellemesi Alacak Akıllı Telefonlar
Ahmet Dizdar
LG akıllı telefonları üzerine yazılım güncelleme, root-rom rehberleri ve teknik servis bilgini.

RELATED ARTICLES

Haberler

LG Q9 Modeli Tanıtıldı! İşte Teknik Özellikleri ve Fiyatı

Ahmet Dizdar -
Yeni Q serisi amiral gemisi LG Q9 modeli tanıtıldı. Tanıtımı gerçekleştirilen akıllı telefonun teknik özellikleri ve fiyatı...
Devamını Oku
Haberler

LG G8 MWC 2019 Etkinliğinde Tanıtılabilir

Ahmet Dizdar -
1
Yeni amiral gemisi için hazırlıklarını sürdüren LG firmasının ilginç bir kararı ortaya çıktı. Daha önce farklı bir...
Devamını Oku
Haberler

LG G8 Sound On Display Teknolojisiyle Gelebilir

Ahmet Dizdar -
Yeni çıkan bir iddiaya göre Samsung ve LG arasında yeni bir alanda rekabet ortaya atıldı. İki firmanın...
Devamını Oku

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

© Copyright 2015-2018 - LGDestek Türkiye Kullanıcıları
DİĞER İÇERİKLER

LG Android 9.0 Pie Güncellemesi Alacak Akıllı Telefonlar

LG G7 ThinQ Android 9.0 Pie Güncellemesi Güney Kore’de Başladı