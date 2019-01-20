LG G8 Takılabilir Ekran Özelliği İle Gelebilir

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Sızdırılan bilgiye göre yeni amiral gemisi LG G8 takılabilir ekran özelliğiyle gelebilir. LG, Çok farklı bir inovasyon olan bu özellikle firmalar arasındaki rekabeti ciddi boyuta taşıyabilir. Herkesin bildiği LG V serisindeki ikinci ekran gibi değil, tamamen ana ekrandan ayrı bir ana ekran daha olacak.

LG G8 Takılabilir Ekran Tasarımı Söylentileri Dolaşıyor

Firmanın yeni amiral gemisi ile ilgili bir sızıntı paylaşan CNet, “LG G8 takılabilir ekran özelliği ile gelecek.” söyleminde bulundu. Raporunda bunu belirten kaynak, Güney Koreli firmanın bu inovasyonu gerçekleştirerek MWC 2019 etkinliğine damga vuracağını belirtiyor.

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Her ne kadar kulağa inanılmaz gelen takılabilir ekran özelliği, daha önce tanıtılan ZTE Axon M adlı modeldeki gibi olacak. LG G8 amiral gemisi tanıtıldığında tasarımında barındırdığı ekran ile sunulacak. Tek fark, ikinci ekran modüler tasarım ile gösterilecek. Tasarımsal olarak Samsung Galaxy S10 modeli gibi olması beklenen LG G8 amiral gemisinin 2.ekranı ek olarak bir aparat konumunda yer alacak.

LG G8 Teknik Özellikleri

Ekran tarafında hangi boyutta geleceği bilinmeyen amiral gemisinin 4K+ ekran çözünürlüğü olacak. Firma, V serisi için OLED ekran tercih ederken G serisi için LCD ekran tercihinde bulunuyor. LG G8 modeli için de LCD ekran teknolojisinin kullanılacağı tahmin ediliyor. İşlemci tarafında Qualcomm Snapdragon 855 ile gelecek modelde 6 GB RAM ve 128 GB depolama birimleri yer alacak. İkinci varyantında 8 GB RAM barındıracak telefonun micro SD kart desteği 2 TB hafızaya kadar olabilecek.

Batarya kapasitesinde en çok 3300 mAh tercih eden firmanın LG G8 modelinde 4000 mAh seviyesine çıkacağı söyleniyor. İşletim sistemi Android 9.0 Pie olacak amiralde multimedya alanı çok güçlü olacak. Geçtiğimiz günlerde haberini yaptığımız Sound On Display özelliği barındıracak modelin Boombox Speaker özelliği ve 32-bit Hi-Fi Quad DAC teknolojisi de olacak.