LG G8 ThinQ Android 10 Açık Kaynak Kodu Yayınlandı

2019 yılının yeni amiral gemisi modeli LG G8 ThinQ ile ilgili güncelleme çalışmalarında yeni işletim sistemi için adım adım sona yaklaşılıyor. Yapılan yeni güncellemeyle birlikte Android 10 Beta güncellemesine kavuşan akıllı telefon için açık kaynak kodu yayınlandı. LG G8 ThinQ Android 10 açık kaynak kodu resmi sitede paylaşıldı.

LG G8 ThinQ Android 10 Açık Kaynak Kodu

LG firmasının yapmış olduğu güncelleme politikası izlenimiyle Android Q güncellemesine kavuşacak ilk modellerden biri olacak LG G8 ThinQ için yeni yazılımın açık kaynak kodu paylaşıldı. Firmanın resmi sitesinden yayınlanan kod ile birlikte akıllı telefonun bu yıl sonuna kadar güncellemeyi alabileceği sinyali verildi.

31 Ekim 2019 tarihinde başlatılan Android Q Beta süreciyle Güney Kore modelleri için deneme sürümünü sunuştu. Firmanın yayınlamış olduğu açık kaynak kodu ile Final sürümde hangi yazılım versiyonuna sahip olacağı da belli oldu. Şu an için LG G8 ThinQ Güney Kore modelleri LMG820N-V19b-SKT-KR-OCT-31-2019+0 yazılım numarasıyla Beta güncellemesini almıştı. LG, sunacağı tam yazılımla birlikte Güney Kore modelini kullanan kullanıcılar, LMG820N-V20a-SKT-KR-NOV-19-2019+0 yazılım numarasına sahip olacak.

Ülkemiz modeli olan LG G8s ThinQ için henüz bir gelişme bulunmazken firmanın Türkiye için nasıl bir politika izleyeceği hala bilinmiyor. Güncellemeyi kesin olarak alacağı bilinse de ne zaman alacağı konusu, kullanıcıları hep merak içerisinde bırakıyor. Tahmin edilen güncelleme tarihi olarak 2020 yılının ilk çeyreği işaret ediliyor.