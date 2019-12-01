LG G8 ThinQ Android 10 Final Güncellemesi Verildi

LG G8 ThinQ için hazırlanan yeni işletim sistemi güncellemesinde sona gelen firma, ufak bir yazılım daha sundu. Bu yazılımla birlikte LG G8 ThinQ Android 10 Final sürümü verildi. Şu an için Güney Kore modelleri için geçerli olan yazılımın 2020 yılından itibaren diğer modeller için dağıtılması bekleniyor.

LG G8 ThinQ Android 10 Final Güncellemesi

Beta güncellemesiyle birlikte başlayan süreci tamamlamayı başaran LG G8 ThinQ için Android Q işletim sisteminin Final güncellemesi de verildi. Verilen güncelleme, firma tarafından Güney Koreli kullanıcılara OTA üzerinden sunuldu. Birkaç özellikle birlikte gelen paket, işletim sistemi olarak Android 10 tabanında olup V20c versiyonu ile sağlandı.

Android versiyonu: Pie 9.0

Android Güvenlik Yaması: 01.11.2019

01.11.2019 Yapım Numarası: PKQ1.181203001

Kernel versiyonu: 4.14.83

4.14.83 Yazılım versiyonu: G820N20C

Dosya Boyutu : 241 MB (OTA)

: 241 MB (OTA) KDZ Dosyası:

LG G8 ThinQ Güncellemesiyle Gelen Yenilikler

Android 10 işletim sistemi tamamen eklendi.

Yeni arayüz birimi eklendi.

Çift pencere özelliği geliştirildi.

Sanal tuşlara yeni atamalar yapıldı.

Ekran kaydı özelliği getirildi.

Kamera uygulamasında PIC ve video özellikleri sağlandı.

Chat+ özelliği eklendi.

Ayarlar uygulamasına erişim kısayolu eklendi.

Kontrol ayarları optimize edilip dokunmatik özelliği geliştirildi.

Güncellemeyi yapmadan önce;