Önceki makalelerimizde belirttiğimiz LG G8 ThinQ batarya kapasitesi artık netlik kazandı. Kaynaklar tarafından paylaşılan belgelerde ortaya çıkan detaylarda amiral gemisi modelin batarya kapasitesi açıklanmış oldu.

LG G8 ThinQ Batarya Kapasitesi Açıklandı

Birkaç sertifika belgesi paylaşılan LG G8 ThinQ amiral gemisi modelin batarya kapasitesi netlik kazandı. Önceki makalelerimizde LG Alpha kod adıyla sızdırılan akıllı telefonun LG G8 ThinQ olduğu da belgelerde yer alan bilgiler arasında bulunuyor.

Brezilya’da yayınlanan belgede amiral gemisi LG G8 ThinQ batarya kapasitesi 3400 mAh olarak açıklandı. Önceki senelerde LG G7 ThinQ modeli 3000 mAh, LG G6 modeli de 3300 mAh batarya kapasitesi ile tanıtılmıştı. Firmanın yeni amiral gemisiyle ilgili sızdırılan bilgilerde yeni amiralin LG Alpha kod adına sahip olduğu ve batarya kapasitesinin 3400 mAh olduğu bilgileri paylaşıldı.

Teknik özellik olarak 6.1 inç büyüklüğünde 4K çözünürlüklü ekran ile tanıtılacak modelin OLED panel teknolojisini kullanacağı da doğrulandı. İşlemci olarak Snapdragon 855 yongasını kullanacak amiral gemisi 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile gelecek. İşletim sistemi Android 9.0 pie ile kutudan çıkacak telefonda 3400 mAh batarya bulunacak.

Firmanın başka yeni amiral gemisi ile ilgili paylaştığımız bilgide 4000 mAh batarya kullanılacağı bilgisini paylaşmıştık. Bu batarya kapasitesini kullanacak modelin LG V50 ThinQ 5G olacağı düşünülüyor. İki model de firma tarafından MWC 2019 etkinliğinde tanıtılacak.