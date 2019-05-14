LG G8 ThinQ Batarya Testi Sonuçları Açıklandı

Firmanın yeni amiral gemisi modeli G8 ThinQ ile ilgili batarya testi sonuçları yapıldı. Yapılan sonuçlarla birlikte LG G8 ThinQ batarya testi, bekleyen kullanıcılarını oldukça sevindirecek. İçinde bulundurduğu yüksek kapasiteli batarya ve güçlü işlemciyle pil dostu olduğunu göstermiş oldu.

LG G8 ThinQ Batarya Testi

LG G8 ThinQ batarya testi ile birlikte içinde barındırdığı yüksek kapasiteli bataryayla oldukça iyi bir sonuç ortaya koydu. Birkaç amiral gemisi modelle karşılaştırması da olan yeni amiral gemisinin 3500 mAh kapasiteli bataryası, yongasında barındırdığı Qualcomm Snapdragon 855 ikilisi bu sonucu ortaya koymada büyük rol oynuyor.

Ekran parlaklığı konusunda ayarlanan akıllı telefonlarda aynı işlemler yapılarak ortaya çıkarılan batarya testi sonucunda 200-nit parlaklık seviyesi belirlendiği bilgiler arasında yer alıyor.

LG G8 ThinQ, yapılan testte %100’den %0’a tam 7 saat 30 dakika aktif olarak batarya testini sonuçlandırdı. Yeni amiral gemisi, firmanın diğer amiral gemisi modelleri LG G7 ThinQ ve LG V40 ThinQ modellerini geride bıraktı.

Diğer firmaların akıllı telefonlarıyla arasındaki farka bakıldığında Galaxy S10 ve Galaxy S10e modellerini arkasında bırakan modelin Galaxy S10+ ile arasındaki farkın sadece 29 dakika olduğu görülüyor. LG G8 ThinQ modelinin 3500 mAh kapasiteli bataryası, Galaxy S10+ modelinin 4000 mAh bataryasına göre oldukça mükemmel bir performans sergilediği anlaşılmış oluyor.

Bir diğer testte G8 ThinQ modelinin %0’dan %100’e şarj olma süresi de belirlendi. Sonuçlara göre amiral gemisi 98 dakikada bu işlemi tamamlamış oldu.

Sonuçlar değerlendirildiğinde amiral gemisi, LG G7 ThinQ ve LG V40 ThinQ modellerine göre daha hızlı şarj olduğunu gösteriyor. Akıllı telefonun rakibi olan Galaxy S10+ ile arasındaki fark ise sadece 2 dakika oluyor. Diğer akıllı telefonlara bakıldığında liderliği OnePlus 6T modelinin aldığı görülüyor.