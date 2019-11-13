LG G8 ThinQ Ekim Ayı Güncellemesi Dağıtılıyor!

Yeni amiral gemisi akıllı telefon LG G8 ThinQ için güncelleme dağıtımları devam ediyor. Telefonu en güncel şekilde tutmaya çalışan firma, yeni amirali için Ekim ayı güncellemesini sundu. LG G8 ThinQ Ekim ayı güncellemesi yavaş yavaş tüm modeller için dağıtılmaya başlandı.

LG G8 ThinQ Ekim Ayı Güncellemesi

Güncellemenin detaylarında çok fazla ayrıntı olmadığı görülen yeni yazılımın akıllı telefon için güncel güvenlik yamasına sahip bir güncelleme olduğu görülüyor. Bu güncellemeyle birlikte akıllı telefonun Android Güvenlik Yaması gelen yazılımla Ekim ayı olarak güncelleniyor. Akıllı telefona güncelleme, V10p versiyonu ile dağıtılıyor.

Android versiyonu: Pie 9.0

Android Güvenlik Yaması: 01.00.2019

01.00.2019 Yapım Numarası: PKQ1.181203001

Kernel versiyonu: 4.14.83

4.14.83 Yazılım versiyonu: G820TM10p

Dosya Boyutu :

: KDZ Dosyası: G820TM10p_00_TMO_US_OP_1010.kdz

LG G8 ThinQ Güvenlik Güncellemesi Nasıl Yapılır?

Yapılan yeni güncelleme OTA üzerinden sunuldu. Bu yöntemle güncelleme yapmak için telefonda Ayarlar > Genel > Telefon Hakkında > Güncelleme Merkezi > Yazılım Güncelleştirmesi adımlarını takip edin.

Bu işlemle güncellemeye kavuşamayanlar, bilgisayar üzerinden LG Bridgeprogramıyla deneyebilirsiniz. Bu program ile hem güncelleme hem de yedekleme yapabilirsiniz. Programla ilgili tüm bilgiler için buraya tıklayın.

İki aşamada da güncelleyemeyenler, son olarak manuel yükleme programı olan LG UP ile kendileri güncellemeyi yapabilir. Bu programla verilen güncellemenin KDZ dosyası kullanılarak akıllı telefonunuza yükleyebilirsiniz. Programa ait tüm dosyalar ve bilgiler için buraya tıklayın.

Güncellemeyi yapmadan önce;