LG G8 ThinQ Google Kamera (GCam) Yükleme

G serisinin yeni amiral gemisi modeli LG G8 ThinQ için yeni kamera uygulaması geliştirildi. Birçok kullanıcı, kullandığı akıllı telefon modeli için forumlarda Google Kamera uygulamasını arıyor. LG G8 ThinQ Google Kamera için XDA Forum üzerinde paylaşılan APK linkiyle bu sorun kökten çözüldü.

LG G8 ThinQ Google Kamera Nasıl Yüklenir?

Uygulama için belirtilen özelliklere göre konuyu açan forum üyesi, verilen linkin Android 9.0 Pie işletim sisteminde çalıştığını söylüyor. Verilen linkteki uygulamanın sürümü v7.0 olarak belirtilirken forum üyesi tarafından v7.2 ve üst sürümlerin çalışmayacağını belirtiyor.

Uygulamayla ilgili başka bir yorum yapan forum üyesi ise kendi akıllı telefonunda denediğini ve v7.2 sürümünün Android 9.0 Pie üzerinde çalıştığını vurgulamış. Elimizde LG G8 ThinQ modeli bulunmadığı için bunu deneyemiyoruz. Sitemizi takip eden LG G8 ThinQ kullanıcıları için kesin bir çözüm olması açısından v7.0 sürümüne sahip dosyanın linkini paylaşacağız.

Ülkemizde satışa çıkarılması beklenen LG G8 ThinQ maalesef piyasamıza giriş yapamayacak. Bu modelin yerine LG G8s ThinQ modeli ülkemizde satışa sunulacak. Ülkemiz modeli için GCam uygulamasının çalışıp çalışmayacağı bilinmiyor. Bu nedenle G8s ThinQ modelini kullanan kullanıcıların APK dosyasını yüklemeleri doğru olmayabilir. Konu üzerinde kesin bir sonuca varıldığında ülkemiz modeli için de ayrı bir link eklenecektir.

LG G8 ThinQ Android Pie işletim sistemi destekli GCam uygulamasını indirmek için buraya tıklayın.