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LG G8 ThinQ Kanada Modeli Bilgileri Ortaya Çıktı!

By Ahmet Dizdar
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Firmanın 2019 yılındaki muhtemel amiral gemisi modeli LG G8 ThinQ ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Bu bilgiler, Kanada modeli ile ilgili olarak paylaşıldı.

LG G8 ThinQ Kanada Model Numarası Göründü

LG G8 ThinQ amiral gemisi ile ilgili çıkan sızıntılar hala devam ediyor. Yeni sızıntılarda akıllı telefonun Kanada model numarası belli oldu. Kanada marketlerinde satışa çıktığında amiral gemisi LMG820UM model numarasıyla tanınabilecek. Bunun yanı sıra akıllı telefonun muhtemel özellikleri ve tanıtım tarihi de belirtiliyor.

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Teknik özellik tarafında 4K ekran çözünürlüğü ile gelecek modelde en yeni ve en güçlü işlemci Qualcomm Snapdragon 855 yer alacak. Depolama tarafında en az 128 GB seçeneğiyle gelecek amiralin 6 ve 8 GB RAM seçenekleri olacak. Batarya tarafında 4000 mAh barajına geçmesi düşünülen firmanın yeni amiralinde kullanacağı işletim sistemi Android 9.0 Pie olacak.

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Tanıtım tarihi ile ilgili net bir bilgi olmasa da LG G7 ThinQ modeli ile aynı kaderi yaşayacak. 2018 yılındaki amiral gemisini Mayıs 2018’de tanıtan firmanın aynı kuralı LG G8 ThinQ modelinde de uygulaması muhtemel görünüyor. Bu tahminle birlikte G8 ThinQ tanıtım tarihi Mayıs 2019 olarak şu an kaynaklarca bilinen en doğru detay olarak kalıyor.

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Ahmet Dizdar
LG akıllı telefonları üzerine yazılım güncelleme, root-rom rehberleri ve teknik servis bilgini.

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